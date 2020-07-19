Ирина Чиркова: Дома на улице Ильича – позор Сульфата

Рабочие будни лидера фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании Ирины Чирковой:
- Сегодня совместно с городскими коллегами от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и руководителем Центра защиты прав выехала на Сульфат по зову граждан, которые не могут добиться от ответственных структур устранения аварийной ситуации. Второй месяц жильцы трёх многоэтажек и нескольких деревянных домов на улице Ильича страдают от сбоя работы канализации.
С начала августа подвал дома по адресу Ильича, 2/1 заполнен стоками. В квартирах – нечем дышать. Лифты не работают, так как шахты тоже заполнены. Похожая картина у соседних домов. Роспотребнадзор провёл лабораторные испытания и выявил, что пробы воздуха в квартирах не соответствуют гигиеническим требованиям по показателю «аммиак».
Все это случилось из-за того, что местная канализационная насосная станция N1 вышла из строя. Частная компания, владеющая КНС, заниматься ремонтом не спешит.
Представители фирмы заявляют, что ремонт коллектора начался и канализационная насосная станция возобновила работу, но люди говорят, что деятельность КНС идёт с перерывами. Подтверждает это тот факт, что стоков в подвале меньше не становится - в этом мы убедились лично. Там уже завелись тучи комаров, плесень, вонь на всю округу, смердят даже лужи у дома. Понятно, что страдает общедомовое имущество, а свой подвал ТСЖ отремонтировало совсем недавно.
После разговора с жильцами мы сразу же договорились о встрече с руководством «РВК-Архангельск», являющегося эксплуатантом канализационных сетей. Надо отдать должное директору Михаилу Иванову, он оперативно собрал всех ответственных за ситуацию подчинённых. Руководство ТСЖ и жильцы услышали позицию концессионера, но пока не узнали главного - когда их ад закончится. Увы, повлиять на нерадивого частника (некого Редькина) не удаётся...
Налицо сбой жизнеобеспечивающей системы, в которой участвуют как юридические лица, так и муниципальные власти. А страдают, как обычно, граждане. Причём сторона, обязанная организовать решение проблемы - администрация города - показывает абсолютное бездействие и равнодушие либо свою несостоятельность. Люди уже месяц живут в невыносимых условиях, что негативно сказывается и на здоровье людей, и, безусловно, на состоянии имущества.
Мы готовы подключиться по разным направлениям. Юридически за водоотведение в жилфонде отвечает структура РВК, поэтому жильцы вправе требовать снижения или отмены платы за отсутствующую услугу, претензионную работу мы обсудили. Во-вторых, будем ставить вопрос перед администрацией Архангельска об использовании муниципалитетом права на изъятие стратегически важного объекта у безответственных владельцев. Наконец, мы готовы оказать юридическую помощь гражданам, пострадавшим от случившегося в части возмещения вреда.