«В тихом омуте-2»: Дитятевская тантамареска, или Как живёт «Ненецкий Рыбакколхозсоюз»

Тантамареска (от фр. tintamarresque) — стенд для фотосъёмки с отверстием для лица. Обычно это хардпостер или ростовая фигура с отверстиями для лица (реже — также для рук, ног) с изображением персонажей в разнообразных позах и ситуациях с различными фонами.
Настало время познакомиться подробнее с юрлицами – персонажами дитятевского «Бизнес-Бестиария». Для тех, кто запамятовал или не знал: «бестиариями» в средние века называли красочно оформленные книги с иллюстрациями и описаниями животных. В том числе, и мифических, и просто фантастических. Начну знакомство с предприятий и организаций, руководимых лично Алексеем Алексеевичем Дитятевым, признанным властями НАО и официальными окружными СМИ «главным рыбаком» Ненецкого округа. В этой статье познакомлю читателей с информацией, почерпнутой мной, по примеру Николая Безумова, из открытых источников в Интернете.
Начнем с находящейся у всех на виду и на слуху некоммерческой организации (НО) "Ненецкий Рыбакколхозсоюз" (НРКС). Впервые эта НО зарегистрирована 24.06.1998. Хотя в публикации на портале korabel.ru от 20.10.2015 сказано, что «в свободное плавание НО "Ненецкий рыбакколхозсоюз" ушел в 1997 году, когда печорские рыболовецкие колхозы выделись в отдельную структуру». 1997 год в качестве года рождения НРКС подтверждается и тем фактом, что 20-летие НРКС относительно скромно, но официально, было отмечено в округе в 2017 году.
Из этой же публикации узнаем, что «в наследство Ненецкому рыбакколхозсоюзу достались несколько СРТМ, два из которых, "Сояна" и "Конаково", были переоборудованы в ярусоловы. Работали суда в северных морях до 2003 года. Как рассказывает председатель Ненецкого рыбакколхозсоюза Алексей Дитятев, потом резко подорожало топливо, и от них пришлось отказаться.
Затем, как и все "рыбаки", не гнушались "секонд-хендом". Уже в "нулевых" в рыбакколхозсоюзе появились суда класса ПСТ – посольно-свежевые траулеры. Первое судно этой серии – "Норильск" – отходило несколько путин и было списано. Второе – "Заполярье" – работает и по сей день. Вместе с СРТМ "Несь" и "Серпухов" они составляют рыболовный флот Ненецкого автономного округа».
Основной вид деятельности НРКС - «Исследование конъюнктуры рынка». Дополнительные виды деятельности – «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» и «Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий».
В информации об учредителях меня ожидала неожиданность. Их, как я указал в предыдущей статье, оказалось семь. Но только шесть из них оказались сельскохозяйственными производственными кооперативами-рыбакколхозами (СПК РК) НАО («Сула», им. Ленина, «Родина», «Победа», «Андег» и «Заполярье»). СПК РК «Северный полюс» среди учредителей не указан. Из доступных на открытых ресурсах сведений следует, что «Северный полюс» в состав учредителей НРКС никогда не входил. Что несколько удивительно. Седьмым учредителем стало мутное ООО «Ненецкий Рыбаксоюз», о котором я расскажу в отдельной статье.
Информации о филиалах и представительствах НРКС на портале rusprofile.ru нет. Хотя во многих официальных публикациях и интервью самого Дитятева часто фигурирует некая «Мурманская база НРКС», которую даже в бытность свою губернатором округа посещал Цыбульский. Интересно также, что самое раскрученное рыболовное предприятие округа, по данным того же ресурса, имеет практически нулевые или копеечные (от нескольких до полутора десятков тысяч рублей) балансы за 2015 – 2019 годы. То же самое относится и к выручке, и к прибыли.
В то же самое время по данным портала «Водный транспорт», НРКС указан в качестве владельца судна «Сояна». Правда с пометкой об изменении учетных данных. По данным того же портала, НРКС является оператором (предприятием, на договорных условиях эксплуатирующим судно) судов «Альциона» (с пометками об изменении учетных данных и утилизации), «Заполярье» (действующее), «Несь» (не эксплуатируется), «Норильск» (судьба не установлена). Еще раз упомянута «Сояна», и три эксплуатируемых судна – «Оксино», «Печора» (недавно построенное в Турции) и «Серпухов». Не являюсь знатоком Морского права и промышленного морского рыболовства. Поэтому ничего не утверждаю, а лишь привожу открытые публичные данные, полученные специализированными порталами из официальных источников: из государственных налоговых органов, из органов статистики, реестров и т.п.
Тем не менее, у меня возникают естественные вопросы к нестыковкам в полученной информации. Например, как может предприятие, в нашем случае НРКС, указанное и в качестве собственника и оператора нескольких судов, неизбежно несущее немалые операционные расходы либо по содержанию, либо по эксплуатации судов, иметь в течение многих лет нулевые балансы? Адресую свой вопрос к специалистам. Предпочтительно – из правоохранительных органов.
Еще раз напомню, что СПК РК НАО создали НРКС, после выхода из Архангельского рыбакколхозсоюза в 1997 году. Вышли они со своей долей имущества после его «раздела». То есть, как было указано выше, с собственными промысловыми судами, принадлежавшими на то время каждому колхозу отдельно. А еще со всем уловом «на борту». 17 августа 1998 года произошел исторический дефолт. Курс рубля менее чем за полгода упал в 3,5 раза — с 6 рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за доллар 1 января 1999 года. Положительным последствием дефолта стала возросшая экономическая эффективность экспорта, то есть экспортно ориентированные предприятия получили дополнительные преимущества в конкурентной борьбе на внешнем рынке. Именно этими буквально свалившимися на голову «преимуществами» дефолта сполна воспользовались Дитятев и другие председатели из вновь созданного НРКС. Доставшиеся им уловы они благополучно реализовали на внешнем рынке, и на них пролился «золотой дождь». Делиться результатами которого ни со своими колхозниками, ни с округом они уже не желали.
Сразу отмечу, что никакого явного или неявного криминала в создании таких союзов нет, так же, как и в обозначенных целях и задачах создания того же НРКС. Более того, государство приветствует создание таких отраслевых объединений, так как в их лице легче и эффективнее выстроить взаимодействие государства и соответствующего отраслевого или профессионального сообщества. Это участие закреплено законодательно. Представители такого сообщества в обязательном порядке включаются в территориальные хозяйственные советы по рыболовству субъектов РФ. В этом качестве НРКС является членом такого совета в Ненецком округе.
Обычно, председателем таких союзов, фактически менеджером, становится один из самых авторитетных и уважаемых представителей сообщества. Как правило, это бывший председатель рыбакколхоза, лицо, руководившее флотом, или им подобные фигуры. Члены нормального союза действуют по принципу «дружба дружбой, а табачок врозь». Именно поэтому возглавляет союз человек, уже не имеющий личной и прямой заинтересованности в «перетягивании общего одеяла» на возглавляемое им предприятие, так как за председателями рыбакколхозов стоят интересы их хозяйств и избравших их колхозников. В этом смысле НРКС разительно отличается от других рыбакколхозсоюзов, поскольку возглавляется действующим председателем одного из СПК РК, которое из аутсайдера СПК РК НАО за короткое время стало самым крутым рыбакколхозом в НАО и не только в нем.
Второй важной особенностью таких союзов является членство в них только СПК РК, без сторонних «довесков», пусть и учрежденных самими СПК РК, как в случае с ООО «Ненецкий рыбаксоюз» (о нем подробнее в дальнейшем изложении). Это необходимо, во-первых, для равного представительства голосов при принятии коллегиальных решений членами союза. Во-вторых, необходимые для НО коммерческие предприятия это НО имеет право учредить, если в них есть потребность. С учетом того, что ООО «Ненецкий рыбаксоюз» возглавляет все тот же Дитятев, ни о каком формальном равенстве голосов в НО говорить уже не приходится.
И еще один существенный штрих к портрету НРКС. Председательство в этом союзе в соответствии с законодательством о сельхозкооперации позволяет руководителю Союза являться ассоциированным членом создавших его СПК РК. С правом участия в общих собраниях с совещательным голосом и правом на дивиденды. Право совещательного голоса было весьма важно для Дитятева на первом этапе, когда еще надо было «ломать» членов СПК РК и их колхозников, правдами и неправдами вынуждая их принимать решения во вред своим хозяйствам и во вред лично себе. Возможность получать дивиденды была и, возможно, остается приятным бонусом для Алексея Алексеевича, очень любящего большое количество денежных знаков для личного использования.
На указанных мной «странностях» в составе учредителей и в должности председателя НРКС, ни ненецкие «рыбопромышленники», ни власть, ни правоохранители, ни региональные СМИ никогда не акцентировали внимания. Именно поэтому НРКС стал коллективным лицом, парадным брэндом ненецких СПК РК, и, подобно яркой тантамареске, создавал видимость некоей мощной, разветвленной, с большим количеством членов колхозов и работников рыбодобывающей структуры Ненецкого округа. Помимо представительства в СМИ, в структурах власти, НРКС своим ярким «блеском» прикрывал и уводил в тень реально организованную структуру «рыбного бизнеса», выстроенного «под себя» Алексеем Дитятевым.
Завершая рассказ про НРКС, приведу некоторые выдержки из статьи «Покаяние. Как на самом деле создавался окружной Рыбакколхозсоюз», которую настоятельно рекомендую всем прочитать полностью по ссылке. Автор статьи очень заслуженный и уважаемый в Ненецком округе человек - ветеран сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности НАО Василий Николаевич Кабанов. В свое время окружная газета «Няръяна вындер» написала про него: «Много лет трудился на рыбокомбинате, семь лет руководил окружными колхозами, затем был заместителем губернатора НАО по сельскому хозяйству и продовольствию. Когда он возглавлял отрасль – в ней было занято 5 000 человек, поголовье КРС составляло до 4 000 голов, больше было и оленей. Ну а потом наступили трудные времена...».
Итак, Василий Кабанов о Ненецком рыбакколхозсоюзе и «трудных временах» в округе, наступивших в результате создания и деятельности НРКС:
«Конечно, большой объем работ предстояло провести по разделению имущества (Между Архангельским рыбакколхозсоюзом и НРКС – прим. Б.Д.), поэтому необходимо было избрать руководителя, команду. В Администрации округа долго спорили, кого назначить. Мне удалось убедить главу округа Бутова В.Я. о назначении своего, сельхозника – рыбака. Так и была предложена кандидатура А.А. Дитятева, к которому, кстати, у руководства округа было много вопросов по его бытовому поведению. В рыболовецких сельхозпредприятиях по большинству голосов поддержали эту кандидатуру. В дальнейшем мне было предложена работа в администрации округа заместителем главы округа по сельскому хозяйству и продовольствию в т.ч. и для решения всех вопросов по созданию своего окружного рыбакколхозсоюза (НРКС -прим. Б.Д.). Сложив с себя полномочия депутата окружного Собрания, в населенных пунктах округа просил население избрать вместо меня депутатом руководителя вновь создающего союза, т.е. А.А. Дитятева. О чем сейчас очень жалею…».
«И вот тут стал узнавать, что что-то пошло не так, как намечалось, и о чем мечтали труженики села, ветераны колхозного производства. Колхозные собрания стали проходить в населенных пунктах формально, при малом количестве людей. Фактически колхозников бывало меньше (просто всех не приглашали, а порой просто не пускали), чем руководителей рыбаксоюза со свитой. Дело в том, что вопросы ставились о ликвидации коров в деревнях, якобы не выгодно. То же самое касалось электростанций, гаражей, сельхозтехники и прочее. Конечно, люди были категорически против…и тогда в ход шли запугивания, наиболее активные колхозники со стажем «стали странным образом умирать и погибать». Об этом много писалось в разных газетах, в том числе архангельских. Некоторые из них мне регулярно пересылались, как бы ставя в укор – «кого ты нам навязал?». Кстати, до сих пор несколько газет храню, как хорошую пощечину.
И что в итоге? В деревнях скота сократили в десятки раз, в Великовисочном из стада трех отделений осталось всего 40 коров, а в некоторых деревнях вообще нет. Это привело к массовой безработице на селе. Осталась расширяющаяся, но ничего не производящая местная сельская власть и подчиняющие ей организации, сидящие на окружном бюджете. А как людям жить, как набирать трудовой стаж в округе….».
«Возникает много вопросов: зачем все это делалось? Для чего уничтожалось сельское хозяйства в своих населенных пунктах? Причем, уничтожалось сознательно. В том числе с молчаливого согласия депутатов, которые и сейчас у власти. А куда силовики смотрели? Раньше за каждую забитую корову прокуратура проверки устраивала…
Почему и кому продали морское судно пятой сери 1620 «Печора» колхоза «Родина, которое мы с таким трудом приобретали, в то же время старые суда четвертой серии оставили? И за какие средства, с каким судном зарегистрировалось фирма, одним из учредителей которой являлся двоюродный брат «хозяина» Ненецкого рыбаксоюза А.А. Дитятева. К тому же он (двоюродный брат А.А. Дитятева – прим. Б.Д.) является руководителем Мурманской базы этого союза. Это я сам проверил в интернете. У меня, как и у жителей осиротивших деревень, еще много вопросов».
Думаю, что читатели простят меня за эти объемные цитаты. Но лучше и авторитетнее о «деятельности» НРКС и ее результатах сказать нельзя. Кстати, об упомянутых Кабановым в статье вопросах руководства НАО к «бытовому поведению» Алексея Дитятева и фактах запугивания и «странной смерти и гибели» активных колхозников, противостоявших планам Дитятева, в свое время писал и ИА RUSNORD (статья «Ненецкий самодур»).
Продолжение следует...
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD