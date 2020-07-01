Хабаровский мейнстрим, или Почему повезло Архангельску

Хабаровск почти месяц является центром общественно-политического напряжения, новости оттуда перекрыли по популярности даже сообщения об изготовлении чудодейственной микстуры от коронавируса (шутка).
А всё из-за ареста главы региона. Обвиняемого не в коррупции, из-за чего изредка, но страдают коллеги по губернаторскому корпусу, а в организации заказных убийств. Представляете, как сейчас кусают локти Гайзер (Коми), Белых (Кировская обл.), Хорошавин (Сахалин), им не досталось и сотой доли такой народной любви.
А представьте Архангельск… Арестуй здесь Орлова (Михальчука, Киселёва), народ вышел бы на митинг… поддержки действий правоохранительных органов. Не требуя доказательств их вины, считая справедливым только обвинительный приговор. Пусть даже чрезвычайной тройки.
Чем же так пришёлся по сердцу хабаровчанам Сергей Фургал? Как я уже писал, у дальневосточников особый менталитет, они готовы терпеть во власти человека с криминальным прошлым, если он при этом отвечает их насущным запросам - кто из нас в юности не грешил? Обратите внимание, на многотысячных митингах в его поддержку меньше звучит Фургал не виновен, чем верните нам своего и требуем суда присяжных по месту прописки.
Чем же так пришёлся ко двору хабаровчанам член ЛДПР и бывший торговец чёрным металлом? Вот примерный список деяний, которые народ ставит ему в заслугу:
- проводил работу по возвращению земель и предприятий, проданных китайцам;
- выступал за расторжение договора на 70 лет по Амуру - река принадлежит москвичам, вылов рыбы для жителей края ограничен;
- вёл работу по ограничению вырубки лесов;
- сократил чиновничьи кадры на 20 процентов, понизил им зарплаты и пенсии;
- лично контролировал вопрос по обеспечению сирот жильем.
И главное, о чём говорит в интервью весь хабаровский протестник – при Фургале власть стала СЛУШАТЬ людей, несмотря на статус жалобщика, вникать в их проблемы. Вникать… но не решать, ибо у инопартийного губернатора механизмов для их решения стало гораздо меньше, чем у единороссовского предшественника. Впрочем, этот предшественник по фамилии Шпорт потерял свое кресло из-за неспособности распоряжаться возможностями единоросса в полном объёме.
То, что убийца должен сидеть в тюрьме, не обсуждается. То, что наше российское правосудие бывает предвзятым в нужную действующей власти сторону, тоже. В случае с Фургалом волну подняли непоседливые сторонники «Единой России», поспешившие пригрозить всем кандидатам в губернаторы скопом – не с тем партбилетом во власти делать нечег , посадим усех.
А я ведь сразу предупредил – слишком рано Марков свой рот раззявил, открытого злорадства над политическими противниками даже Кремль не одобряет. Пока неизвестно, получил ли он за свои слова - Теперь точно число желающих вырвать у Единой России победу на региональных выборах за счет популистской критики сильно поубавится - нагоняй от политсовета… однако хабаровчанам уже прилетело.
«Вы хотите снова губернатора-жириновца?» - участливо спросила Москва, как бы согласившись, что только в этом и дело. Да не жалко… получите.
Дали действительно, что не жалко.
Михаил Дегтярёв по всем показателям – классический пример партийного популиста без особых талантов. Такие когда-то шли на истфаки педагогических институтов, чтобы по окончанию очутиться не перед классной доской (тут как раз таланты нужны, актёрский будет не лишним), а в уютном кабинете второго-третьего секретаря Горкома ВЛКСМ и дальше по восходящей. Можно без личной секретарши, но обязательно с зарплатой и льготами, соответствующими статусу партийного работника.
Михаил-«хабаровский» пытался начать карьеру с «Молодой гвардии». Почему перешёл в ЛДПР, в официальной биографии не уточняется. Однако можно ознакомиться с историей Сергея Пивкова из Новодвинска, в юности совершившего точно такой же фортель с переходом из партии в партию. У ЛДПР скамейка запасных короче, соответственно, и очередь к хлебным должностям. Вот вам и вся политика с идеологией…
Они чем-то даже похожи, Пивков с Дегтярёвым, оба жизнерадостные… позёры, только первый любитель селфи, а второй успел дорасти до банно-прачечных роликов с самим Вольфовичем. Что касается их депутатских инициатив, то здесь, чем чуднее, тем прикольнее. С одной только разницей – на региональном уровне можно быстро заработать репутацию придурка, перед которым закроются все двери. На федеральном простора больше – инициатива запрета хождения доллара была встречена доброй улыбкой – и не таких видали!
Но как таких можно ставить руководить немаленьким регионом?! А чтобы прочувствовали и больше не бунтовали. Есть ощущение, что Дегтярёв изначально получил указание зайти в Хабаровск по-хамски, не сдерживая себя. Что ему удалось… лозунги верните Фургала сменились на уберите Дегтярёва.
Коллеги из Сыктывкара вспоминают нечто подобное. После ареста губернатора Гайзера к ним так же по-хамски зашёл Сергей Гапликов, обещавший «заставить всех жить, как в Европе», и не продержался даже до конца первого срока. Но он был единоросс, в первые выборы его продавили. Дегтярёв может до них и не дойти. Москва извинится, что прислала не того, и разведёт руками – но вы же сами настаивали..
Тем временем, политические полутрупы пророчат Архангельску судьбу Хабаровска… типа, ситуации похожие.
Не смешно. Цыбульский даже внешне отличается от Дегтярёва, как отличник от школьной шпаны. С первым, что учителям, что одноклассникам, как минимум, спокойней, хотя со вторым, безусловно, веселее.
А вот о шансах архангельского ВрИО победить на осенних выборах мы поговорим уже в эти выходные, когда станет ясно, кто же у него соперники.
Леонид Черток