«Тихий» министр Ерулик перед увольнением решил отдохнуть

Эту информацию только что подтвердили редакции собственные источники в здании правительства Архангельской области.
Министр природных ресурсов и ЛПК Александр Ерулик написал заявление по собственному желанию. Покинет он свой пост после того, как отгуляет положенный по закону отпуск.
Эту должность он занимал с начала 2018 года, перейдя на нее с поста замминистра ТЭК И ЖКХ. До этого подвязался в министерстве финансов… то есть, типичная номенклатурная единица.
Напомним, что сотрудники его ведомства отзывались о своем начальнике как о человеке «тихом и неконфликтном». Настолько тихим, что его уход вряд ли заметят за стенами здания "Дома с оленями". Единственное, когда он громко заявил о себе обществу, так это в ситуации вокруг строительства полигона на станции Шиес, поддерживая проект…. да и то потише многих.
Кто займет пост главы министерства ЛПК, получившего стимул к развитию после визита в регион вице-премьера российского правительства Виктории Абрамченко (возможно, увольнение Ерулика связано как раз с этим), пока неизвестно.