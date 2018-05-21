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"Вольное дело": Когда посадят министра Ерулика?

Таким вопросом интересуется участник Ассоциации «Вольное дело» общественно-политический сайт Архсвобода, ссылаясь на пресс-релиз следующего содержания:

Прокуратура через суд признала сделки, заключенные министерством природных ресурсов и лесопромышленного Архангельского комплекса области с ООО «Шалакушалес» по снижению размера арендной платы за пользование лесными участками, ничтожными. 

Первоначально в договоре аренды лесных участков, расположенных на территории Няндомского лесничества, заключенном между департаментом лесного хозяйства области и ОАО «Шалакушалес» для заготовки древесины, ежегодный размер арендной платы определялся с применением повышающего коэффициента. Условий, предусматривающих снижение размера аренды, договор не содержал. 

Несмотря на это, стороны договорились о снижении размера арендной платы на 2016 г. и 2017 г. путем изменения величины коэффициента, оформив новые обязательства протоколами согласования арендной платы и порядка ее внесения. 

В результате совершенных сделок в бюджет области не поступила сумма более 8,4 млн. руб. за 2016 г. и 9,8 млн. руб. за 2017 г.  

Кроме того, по материалам прокурорской проверки отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), установлено, что должностные лица министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области при заключении договоров аренды земельных участков лесного фонда с рядом коммерческих организаций незаконно применили понижающий коэффициент размера арендной платы, в связи с чем в бюджет не поступили платежи за пользование лесным фондом на сумму свыше 80 миллионов рублей. 

Напомним, Александр Ерулик занял пост лесного министра не далее, как в феврале этого года. Сотрудники Областной администрации отзываются о нем как о человеке тихом и неконфликтном, вполне годным на роль стрелочника.

До Ерулика архангельским лесом занимался представитель саратовского леспрома Константин Доронин, с облегчением покинувший наш регион по семейным обстоятельствам.  

13 август 12:37 | : Экономика / Происшествия

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