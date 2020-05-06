Спор синицы с журавлем. Ненецкий округ должен доказать свою состоятельность

От редакции: Идея референдума об объединении Архангельской области с НАО, как и его дальнейший перенос на неопределенный срок вызвали горячие споры в обществе, вплоть до федерального уровня. Как обычно бывает в подобных случаях, эмоциональный протест – «не хотим и всё тут» - заглушает разумные доводы, основанные на анализе ситуации. Мы продолжаем публиковать различные мнения на этот счёт.
Автор предлагаемого материала Борис Дульнев, несколько лет проработавший в Ненецком округе Уполномоченным по правам человека, а до этого руководителем администрации Заполярного района.
Яростный и дружный протест жителей и элиты Ненецкого округа дал результат. Референдум по объединению с Архангельской областью отсрочен как минимум на год. Останется ли НАО на карте России и в Конституции в качестве самостоятельного субъекта РФ, зависит от того, как появившейся отсрочкой воспользуются руководство и население округа.
В массовых протестах в НАО общее внимание обратило на себя единство народа и региональной элиты. Большая часть ее представителей демонстративно наплевала на партийные установки вышестоящих руководителей, на откровенное административное давление из федерального центра.
Создалось впечатление редкого единства и патриотизма элиты, дружно выступившей вместе с избравшим и представляемой ею народом. При более тщательном рассмотрении становится понятна основа эта единства. И это не патриотизм, а, скорее, корпоративная солидарность.
Доходная часть бюджета НАО почти на 100% зависит от нефтяной отрасли, к развитию и результатам деятельности которой ни руководство округа, ни население практически не имеют никакого отношения, в том числе и в качестве рабочей силы. Вопросами инвестирования, планированием производства, трудовыми ресурсами руководят недропользователи и федеральный центр. Округ лишь тратит причитающуюся ему ренту за богатства недр в виде определенной ему государством доли доходов от отрасли.
До развала СССР в середине 90-х и до начала нефтяного бума, начавшегося в конце 90-х, округ был самодостаточен. Основная доля работоспособного населения была занята в сельском хозяйстве, в том числе и КМНС-ненцы. Было развито животноводство (оленеводство и КРС), рыболовство и рыбопереработка, звероводство, промысловая охота, сбор дикоросов и их заготовка. При господдержке сельскохозяйственная и потребительская кооперация обеспечивали производство и сбыт сельхозпродукции и продукции рыболовства, промысловой охоты и дикоросов. Большая часть продукции потреблялась внутри округа. Народ имел стабильную и хорошо оплачиваемую работу.
После развала СССР и начавшегося глубокого экономического и социального кризиса эта система рухнула. Незаработанные и потому легкие нефтяные деньги сыграли с жителями и руководством НАО злую шутку.
До сих пор в округе очень сильны потребительские настроения вроде «нам все должны лишь за то, что здесь похоронены наши предки, и мы здесь живем», «нефть - это наше богатство, а мы получаем от этого крохи, а должны жить, как в Кувейте» и т.п. Поэтому и население, и элита, и руководство с удовольствием занялись дележом «нефтяного пирога» соразмерно социальному статусу, уровню и месту в иерархии округа.
Результат известен. Чиновники НАО периодически возглавляют список самых высокооплачиваемых чиновников в стране. Количество администраторов и управленцев всех уровней в пересчете на одного жителя просто зашкаливает и лидирует среди остальных субъектов РФ.
При этом в сохранение и развитие базовых отраслей хозяйства округа от нефтяных денег мало что перепадает. А за эффективностью и целевым расходованием средств господдержки в оленеводстве и других отраслях сельского хозяйства никто не следит, что порождает массовую коррупцию и злоупотребления. Неразумная оптимизация всего и вся способствовала окончательному уничтожению остатков производства из советского наследства.
При этом взамен ничего создано не было. А административная надстройка только разрасталась. В качестве откупного власть делилась с народом региональными доплатами, надбавками, пособиями. Во многих селах НАО большая часть населения сейчас живет за счет пенсий, пособий на детей и всевозможных бюджетных доплат. Поэтому для таких семей объем этой поддержки является жизненно определяющим.
По некоторым оценкам число занятых жителей НАО в административной и бюджетной сферах может составлять до 40% трудоспособного населения. С учетом членов семей благополучие этой части занятого населения сильно превышает половину населения округа.
Округ ничего в сколь-нибудь существенных объемах не производит и не поставляет на общероссийский и зарубежный рынки. Он несамодостаточен. Нарьян-Мар и пос. Искателей фактически выполнили свою историческую роль морского/речного порта и базы геологоразведки и первичного промышленного освоения минерально-сырьевых ресурсов Ненецкого округа. Транспортно и экономически в настоящее время восток округа напрямую связан с Республикой Коми. Западная часть округа с единственным предлагаемым сейчас большим проектом порта Индига и железной дороги до него связана с Архангельской областью. Своих идей и проектов у руководства НАО нет.
Вот незатейливая причина единения элиты округа с его жителями в яростном противодействии объединению с Архангельской областью.
Что предлагают жителям НАО федеральные и архангельские эксперты и политики? Опять мега-проекты. А кто из них говорит, например, о том, сколько жителей округа сможет занять рабочие места при строительстве порта в Индиге или ж/д до него? Какую долю инвестиций позволят освоить малому и среднему бизнеса НАО, за которым тоже стоят местные жители, в многомиллиардных инвест-проектах? Сколько жителей НАО смогут работать в порту и на ж/д после их ввода в эксплуатацию? И это относится к каждому предлагаемому проекту.
Не надо быть экспертом, чтобы понять - объединение приведет не только к потере одного депутата Госдумы и двух сенаторов. Оно приведет к резкому сокращению всей административной надстройки и «высвободит» огромное для НАО количество людей, на заработке и статусе которых держалось благополучие большей части семей в округе. А ведь большая часть этой высвободившейся рабочей силы во вполне трудоспособном возрасте.
Объединение бюджетов двух субъектов не спасет доходную часть бюджета Архангельской области и резко сократит финансирование социальных доплат в НАО. А от их уровня и своевременности оплаты зависит не просто благополучие, а зачастую просто выживание большого количества людей. Им, кстати, так же не предлагается альтернативных гарантий или рабочих мест.
Население НАО трясет от мысли, что у них отбирают их единственную, правдами и неправдами пойманную «синицу в рукавице», а взамен не представляют ни другую синицу, ни дрозда, ни даже воробья. И при этом с благостными и прочувствованными или со строгими и, даже, недовольными лицами рассказывают про «журавлей в небе». И вдобавок апеллируют к исторической общности. Попробуйте сейчас завести речь о возвращении Прибалтики или Украины в «родную российскую гавань».
Ненецкий округ глубоко болен. У него, как у наркомана, тяжелейшая зависимость от «нефтяной иглы». Пока же вместо лечения округу внешние сторонники лечения объединением предлагают либо резко «завязать», либо пересесть с одного «наркотика» на другой, либо перейти по старинке на алкоголь.
Подводя итог, попытаюсь дать ответ на «повисший в воздухе» вопрос: «А что в этих обстоятельствах нужно сделать Ненецкому округу, чтобы Москва от него наконец окончательно отстала с идеей объединения с Архангельской областью?».
Ответ очевиден. И «элите», и жителям округа нужно делом доказать и Москве, и России, и себе в первую очередь свою государственную состоятельность и самодостаточность. Как это сделали и демонстрируют ЯНАО, ХМАО, Чукотка. Для этого нужно воспользоваться добытой общими усилиями всех жителей и элиты НАО отсрочкой в вопросе об объединении.
За это время власть НАО должна умерить свои аппетиты и оптимизироваться (сократиться). За появившееся время отсрочки она просто обязана доказать своим жителям свою состоятельность и продемонстрировать, что она реально работает в их интересах.
И это должны быть не подачки с барского стола в виде очередных пособий, надбавок и т.п., а вновь созданные производства с рабочими местами, или четко просчитаны, обоснованы и законодательно закреплены условия их создания для местного населения. Должны быть сняты неразумные и незаконные ограничения на занятия традиционными видами деятельности в сфере рыболовства, охоты, видов традиционной деятельности КМНС. Власть обязана предъявить и своим жителям, и федеральному центру четкое видение перспектив развития округа на основе самодостаточности в занятости населения и производства регионального продукта, диверсифицирующих доходную часть бюджета НАО и снижение доли нефтяных доходов. Резервы и возможности для этого были и есть. Нужны воля, компетентность и усердие.
Жители со своей стороны должны переключить свою «протестную» энергию на контроль за своими избранниками и их принуждение к выполнению своих функций и предвыборных обещаний в интересах населения, а не в интересах «удобства» управления и личного обогащения руководства и элиты.
То, что я предлагаю непросто, потому что для этого всем придется включать мозги, тратить свое время на общественное участие, а не на треп и развлечения, отказываться от удобства устоявшегося ритма и порядка жизни.
Но без этого НАО рано или поздно будет убран с карты России и исключен из ее Конституции в качестве самостоятельного субъекта России.
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD