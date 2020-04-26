«Заберите наливайки, верните пиво на набережную!». Размышления майским субботним утром

Когда ведущий последнего выпуска программы «Позиция» («Россия-24») Владимир Толгский произнёс свою дежурную фразу: «Сегодня будем обсуждать самое наболевшее», я, грешным делом, подумал об объединении Архангельской области с НАО. Или на худой конец про вспышку коронавируса в Севердвинске, кто в ней виноват – Игорь Скубенко или всё-таки ненасытные аппетиты отечественного ВПК?
Ан нет, по мнению редакции областной телекомпании самая актуальная тема в регионе – наливайки. Ну и ладно… хотя смешно.
У нашего дома стоит такая. Круглосуточная. Торгует пивом, чипсами, пирожками и другими продуктами питания. Жить не мешает… даже помогает, всегда можно послать старшего сына, когда вечером захочется побаловать себя чем-нибудь вредным для талии. Слаб человек…
Пьянь у павильончика не собирается, берут и уходят возлиять в другое место (дело не в самоизоляции). Наверное, нам повезло.
В отличии от жителей городской набережной, где уже много лет гостеприимно открывает свои двери бар «База торпедных катеров» (БТК), ставший притчей во языцах на всех дискуссиях по поводу наливаек в качестве отрицательного примера. Как только открылся, с тех пор с ним и борются.
Специально посмотрел отзывы посетителей. Побывавшие там в основном хвалят, особенно кухню («как у мамы») и щадящие цены. Последние, конечно, раздражают своей конкурентоспособностью владельцев соседнего пафосного общепита. Хотя странно… у них по определению контингент разный.
Давайте будем честны и демократичны – у каждого общественного слоя должны быть свои места отдыха и насыщения, соответствующие их кошельку и предпочтениям, кому устрицы с «Шабли» под симфо-рок, кому стопарь с чебуреком под шансон (хотя читал, в БТК ставят и Бон Джови). И интересы этих слоёв никогда не пересекутся, так мир устроен.
Жителей близлежащих домов, безусловно, жалко (впрочем, на моей памяти разборки со стрельбой устраивали в ночное время у самых пафосных заведений). Но вопрос уже к правоохранительным органам, которым по должности положено пресекать подобные безобразия. Трезвой эту страну даже популист Горбачёв не смог сделать, только озлобил до перестройки.
Но вернёмся к передаче. Позиции спорящих сторон были изначально ясны без всякого диалога. Представители пивного бизнеса пытались втолковать оппонентам, что для введения новых ограничительных мер выбрано самое неудачное время – многие точки и так не выйдут из объявленной самоизоляции. Тем более издевательски звучал совет – а вы сами стройте торговые залы большой площади, мэрия вам землю выделит. Да на какие шиши?! Ещё попробуйте получить такое разрешение…
В привычной роли главного борца за абсолютно трезвый образ жизни выступал депутат Александр Дятлов. Непримиримость которого резко возросла после продажи кинокомплекса «Русь» со всеми торговыми точками. Из уст политика-общественника, полностью переориентировавшегося на лесной бизнес, грозно вылетало – «мы могли вообще всё вам запретить, однако оставили лазейку в метраже». По классической поговорке – «сытый голодных пожалел».
Тут бы определиться с самим понятием «наливайка». Для автора это место, где в убогости и непотребстве разливают дешёвые, часто фальсифицированные напитки. Типа тех, что приносит на каждую встречу с мэром коллега Маринин. Такие заведения не жалко, и вред от них отнюдь не в малом метраже торгового зала. Каждый вопрос о закрытии должен решаться в индивидуальном порядке сообразно эстетическому вкусу. Я, например, с ностальгией вспоминаю заграничные зальчики на пять-шесть столов, где персонал состоит из членов одной семьи, самый, что ни на есть, малый бизнес. В такие, если ханыги и заходят по незнанию, то сразу и выходят… чувствуют себя непрошенными гостями в чужом доме.
Но когда отнимаешь, неплохо бы дать что-то взамен. Например, с окончанием режима самоизоляции (дождемся ли?) вернуть пиво на Набережную Северной Двины. Откуда оно почти полностью пропало ещё при губернаторе Михальчуке, чему «Якут» очень радовался – «смотрите, я тоже за ЗОЖ».
И что, меньше пить там стали? Только банок-бутылок прибавилось угрожающими объёмами в переполненных урнах, на песке пляжа и под кустами.
Даже в такой законопослушной стране, как США, натурально помешавшейся на пропаганде здорового образа жизни, давно найден способ публичного выпивания спиртного на улице. Банку пива вам упакуют в непроницаемый пакет прямо в супермаркете, а вы идёте по улице или отдыхаете на скамейке в парке и, знай себе, прихлёбываете. И полицейский уже не имеет права проверить содержимое кулечка. От наших же можно откупиться, сами знаете. Пусть маленький, но всё-таки лишний повод для коррупции в органах.
Возможно, двенадцать лет назад каким-то оптимистам и казалось, что вместо хаотично натыканных шашлычек в главном месте культурного отдыха архангелогородцев появятся стационарные кафе с дизайнерской мебелью и летними верандами (как на набережной Круазет), а гости областной столицы будут томно посасывать из трубочек сок, любуясь красотами Северной Двины.
Увы, не произошло ни того, ни другого. Тут и ментальность, и экономическая выгода – слишком оно короткое это архангельское лето для постоянного бизнеса.
И в этом году будет ещё короче… дай бог, если к июлю разрешат собираться больше десяти человек.
Плюс надо принять во внимание, что курортный сезон практически провален, у людей элементарно нет денег на поездку к тёплым морям. То есть, встреча с солнцем и водой только на набережной родного города. Где есть хоть какой-то шанс помочь загибающемуся малому бизнесу не только словами о поддержке и обещаниями возрождения активной деловой жизни.
Давайте баш-на-баш? Вы закрываете самые отстойные наливайки, но возвращаете пиво.
Леонид Черток