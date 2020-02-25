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Наши дети устали от войны. 9 мая в новой реальности

В этом году День Победы будет другим.

Камерным, душевным. Таким, каким я его помню с детства.

Не будет ни военного парада, ни «Бессмертного полка». Да, их перенесли в онлайн. Но это давно повседневная обыденность, молодежь заходит в интернет, как в свою детскую. Чиновники советуют приобщить своих пожилых родственников к виртуальной реальности. Сомневаюсь, что многие согласятся, старая гвардия хочет остаться в живом, пусть и несовершенном мире.

Кто-то, несмотря на строгие предупреждения, пойдёт на кладбище, поклониться родным могилам. Кто-то останется дома, не захотев нарушать самоизоляцию. Не будем осуждать ни тех, ни других. Память – дело глубоко интимное, в любом случае ушедшие поймут наш выбор.

Вместо прежнего праздничного «набора», мы просто сядем за поминальный стол. В центре которого будет стоять рюмка, накрытая ломтиком чёрного хлеба. Одна на всех, кого уже давно с нами нет. Мы выпьем, не чокаясь (отвяньте, ЗОЖники), и расскажем нашим младшим о…

- о московском дедушке Лёне, начавшим войну под Вязьмой рядовым-снайпером и закончившим её в Праге капитаном, командиром роты автоматчиков (танковый десант), а потом ещё год выбивавшим «лесных апостолов» из латвийских лесов;

- об архангельском дедушке Юре, вечном труженике войны, наводившим понтонные переправы через великие реки и закончившим войну в поверженном Берлине в звании старшего лейтенанта с пятью боевыми орденами на груди;

- об архангельской бабушке Люсе, медсестре эвакогоспиталя, закончившей свой боевой путь на Дальнем Востоке, добивая милитаристскую Японию;

- о московской тёте Вере, выпускнице педиатрического факультета, переквалифицировавшейся в боевых условиях на специалиста по торакальной хирургии и достигшая в этом деле таких высот, что была награждена двумя орденами;

- о московском дяде Васе, классическом интеллигенте чеховского типа, близоруком и прихрамывающим, имевшим сразу две брони – по здоровью и по специальности, но ушедшим в ополчении и навеки сгинувшим в лесах Калининского фронта.

Вас смущает, что кого-то мы называем дедушками, а кого-то дядями? Это тоже личное семейное дело. Но помним о всех с одинаковой теплотой, любовью и благодарностью.

За нашим столом мы снова будем рассказывать о них нашим младшим. То, что они уже слышали не один раз, пусть послушают хотя бы из вежливости.

И обязательно включим военные песни. Кстати, вы обратили внимание на такой культурный феномен? Фильмы про ТУ войну до сих пор снимаются (часто без слёз не взглянешь), книги пишутся (в основном в жанре фэнтэзи, про всяких попаданцев). А вот военная песня ушла вместе с Окуджавой, Высоцким, Визбором, Левитанским… если и не воевавшими, то пережившими. Потому что от сердца.

Но… если самый младший член нашей семьи попросит что-нибудь другое, мы ему включим любимые мультики.

В эти дни мы разучивали с сыном стихотворение для детсадовского утренника. «Отец привёз мальчишку на лафете» Константина Симонова. Сначала он смеялся – «на лафете… почему не на ракете?». Потом удивлялся – «как это мальчишка может быть седым?!». Пришлось объяснять, что седеют не только от возраста, но и от горя… страшного горя – «убили мать, он не простился с ней». Проникся, стал читать с выражением.

Позже я предложил почитать ему вслух рассказы детей войны о пережитом. И услышал – «пока не надо, папа, я УСТАЛ ОТ ВОЙНЫ».

Вот она, истина устами ребёнка. Он понимает то, что недоступно многим взрослым – гордиться нужно миром, а не войной. Может быть эта простая мысль наконец-то дойдёт до недоумков-родителей, раз в год одевающих своих малышей в форму с генеральскими погонами и фальшивыми орденами. Станут они это делать в условиях самоизоляции, для себя, а не напоказ? Сильно сомневаюсь.

Ничего не имею против стикера «Спасибо деду за победу!», если он не соседствует с реваншистским «Можем повторить!». Но разве не логичней смотрелась бы наклейка со словами «Спасибо, дед, за нейтралитет», которую швейцарские водители почему-то не спешат крепить на ветровые стёкла своих авто?

Пора принять и признать – для нового поколения Великая Отечественная война так же далека, как для моего Отечественная война 1812. Ни разу не помню, чтобы мы хоть раз играли в эскадрон гусар летучих.

Пока наши дети учатся жизни у нас, родителей, а не у бесноватых и пафосных телекомментаторов, нужно успеть объяснить им, что война – это годы боли. голода и утрат, и только один день победы. Сейчас как раз подходящий момент… просто сегодня стократно легче, чем 75 лет назад.

С наступающим Днём гордости, памяти и скорби!

Леонид Черток

(на фото: награды дедушки Юры) 

07 май 16:48 | : Горячая тема / Общество

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