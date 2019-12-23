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Петербургский мечтатель предложил построить в Архангельске… метро

Такое предложение уже зарегистрировано на официальном сайте правительство Архангельской области и ждет ответа (в течении месяца).

Его автор – предприниматель из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин, эта фамилия не встречается в списке российского издания Forbes. С подобным предложение он ранее обращался к властям Волгограда. По его проекту, линия наземного метро длиною в 10 км будет располагаться на эстакаде, которая, в свою очередь, будет стоять на бетонных сваях. Примерная стоимость проекта не оглашается.

Как пример, бизнесмен приводит похожие сооружения в городах Старой Европы с населением, примерно равным Архангельску – Лилль, Рейн и Лозанна, где этот вид транспорта передвигается без участия машиниста и управляется с единого диспетчерского пункта.

Самое заманчивое в данном предложении – метро будет построено на частные инвестиции и находится в собственности частной компании.

Окупится проект (сроки не уточняются) за счет платы за проезд и доходов от аренды коммерческих помещений в составе надземных станций. Примерная стоимость проезда так же не разглашается.

Наблюдатели в легком шоке – обычно проекты строительства архангельского метро появляются аккурат к первому апреля (международному Дню дурака).

Впрочем, такие мечтатели и двигают научно-технический прогресс…

(на фото: таким теперь видится Архангельск недалекого будущего)

 

05 март 15:07 | : Горячая тема / Экономика

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