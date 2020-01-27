Скоморошье племя. Зачем Шнур и Валерия попёрлись в политику?

Только недавно мы стебались по поводу возникновения партии «За правду!». Если отставить в сторонку действительно жутковатого персонажа с фамилией Прилепин, который вот-вот разразится романом о своих военных «подвигах» (писателю положено), то остальной «партактив» - набитый поп-расстрига Охлобыстин, певец белого кайфа Самойлов, инопланетная рок-дива Чичерина, зубодробительный Сигал – ничего, кроме ироничной усмешки, не вызывает.
Shoo must go on… или больше ада, если по-русски. Зачем они собрались вместе и идут в политику в стране, где любое партстроительство в последние два десятилетия превратилось в спецоперацию сил, приближённых к Кремлю (иначе никто не даст денег даже на фуршет)? Посмотрите на цифры посещаемости такого мероприятия, как выборы, и вопросы сами собой отпадут. Надо как-то поднимать явку, а то не только региональные выборы, но и федеральные будут вызывать сомнения своей легитимностью.
Впрочем, не исключаю, что одна из причин ухода известного политического манипулятора Суркова с госслужбы в медитацию было разочарование в такой внутренней политике – да вы там совсем обалдели?!
Но в случае с «заправдинцами» явный реверанс в левую патриотическую сторону. Значит, должен быть и в правую либеральную, так будет комфортней центристам («Единой России»). Что-то типа нового СПС, только ещё более конструктивно настроенного, чем раньше (без всяких Немцовых-Хакамад). Сколько над этим ни работают специально обученные люди… пока ничего не получается. Что ж, подумали в АП, попробуем реанимировать уже существующее, но загибающееся. Которое пока не может похвастаться известными медийными лицами. Например, «Партию роста» (более бездарного названия трудно придумать).
И вот она, первая ласточка… точнее, воробей. «Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил!». Это о нём, о Шнурове, даже географически.
Говорят, ему до сих пор по силам собрать полный Дворец спорта. Чем привлекателен? Будем откровенны – обсценной лексикой. Которую он в последнее время стесняется произносить со сцены, зато использует приём, распространённый в российском кинематографе. Записывается два варианта текста – с матом и без. Второй исполняется на концертах, а первый начинает гулять по интернету вместе с видеоклипами. Соответственно, на выступлениях публика в зале самозабвенно поёт слова на х…, п…, б… и так далее. Что с некультурных взять, всех не повяжешь, артист за зрителя не в ответе.
Лично мне Шнур неприятен. Даже внешне. У него случаются остроумные тексты (особенно вкупе с изображением), но шансон забивает рок. Кстати, у раннего Гребенщикова тоже, нет-нет, да проскакивали матерные словечки («У меня был друг, Его звали Фома»). Но это же сравнивать Фаину Раневскую с грузчиком из вино-водочного!
Шнурову сделали апгрейд. На НТВ он появился не в полосатом исподнем, а в приличном костюме, кокетливо уточнив – «жена специально на политику купила». То есть, перед нами солидный человек в законном браке, не прелюбодей какой-нибудь. И текст выдавал далеко не сценический. Объяснил, почему раньше себе позволял – «Культура – не заповедник, иногда мат уместней молчания», а также зачем ему это всё нужно – «я ближе к людям, чем все политики».
С последним тезисом трудно поспорить, особенно вспомнив тех людей, что беснуются рядом с его сценой. Это же так прикольно – слышать в знакомых текстах те слова, за которые вас в детстве дома драли, а в школе выгоняли из класса. Эти люди вряд ли по субботам смотрят политические программы, поэтому голосовать пойдут (если дело дойдёт) за родного Серёгу-Шнура в трусах, а не чужого им дядю в костюме.
Вряд ли они слышали и такое его заявление – «Чем моложе люди, тем понятнее им будут поправки в Конституцию, которые реально нужны. Ведь прошлую принимали 27 лет назад, полтора поколения выросло за это время!». Надо же, чуть-чуть Шнур в политику припозднился, сейчас бы поправки ваял! Те, кто сегодня вздыхает – купили хулигана – и так бы не пошли за него голосовать ни при каких обстоятельствах. Из понятного чувства брезгливости.
Ну, а мат со сцены… что мат? Сам Никита Михалков не против возвращения искреннего русского словца в публичное культурное пространство, более истового кремлёвца в медиа-сообществе найти сложно.
Если мне не изменяет память, «Партия роста» изначально создавалась под интересы малого бизнеса. Того самого, что душат налогами и прочими строгостями. Настолько малого, что его партия на выборах набирает чуть больше одного процента. Но в нём тоже не приблатнённые держатели палаток, как в 90-х, больше интеллигентные не с одним высшим образованием. И к ним должна примкнуть эта гопотах, с восторгом выкрикивающая «нах – в штанах»? Это что же за электорального уродца выращивают в кулуарах российской внутренней политики?!
А тут и попса зашевелилась. О создании гендерной партии «Сильные женщины» объявила певица Валерия. Когда-то прославившаяся (или ославившаяся) тем, что её, многодетную мать, гонял как сидорову козу муж-продюсер. Спас певицу от поругания шрекообразный Иосиф Пригожин, музыкант, по отзывам, средний, зато способный предприниматель, выведший свою подопечную на международную эстрадную арену.
История настолько банальная, что аж зубы сводит – женщину от домашнего насилия как правило спасает новый мужчина, которому она потом обязана до конца жизни. Только причём здесь политика?
Для полного фарса остаётся ждать появления «Сильных мужчин» с первой партийной тройкой из Сергея Зверева, Филиппа Киркорова и Бориса Моисеева. Политическое шоу превращается в гей-шоу…
К чему это может привести? Полное впечатление, что взят курс на размывание партийно-политического поля страны. Что, конечно, принесёт дивиденды «партии власти»… но неужели самим не противно?
Во времена моей советской юности в творческой среде считалось зазорным играть на стороне власти. И тогда известные артисты иногда попадали в депутаты Верховного Совета – «культура неотделима от народа». К тому же Михаилу Ульянову относились с искреннем сочувствием, понимали, что не мог человек отказаться.
Потом был короткий период эйфории – первый Съезд нардепов, куда шли по велению души и с трибуны говорили не по бумажке. Но именно медийные лица быстрее всех ушли с политического поля заниматься любимым делом, осталась конъюнктурная плесень. Даже сейчас там спортсменов больше, чем артистов. У первых профессиональный век короткий и привычка питаться хорошо.
А пока партийность трудами ангажированных политтехнологов превращается в карнавал. И об это власть когда-нибудь споткнётся… вспомните бесславный уход товарища Огурцова в директора парка культуры и отдыха.
Леонид Черток