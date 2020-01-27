Осторожно – секта Амонашвили. В систему образования Архангельской области внедряют оккультизм

Областной центр поддержки молодой семьи приглашает архангелогородцев на семинар «Мы вместе» создателя псевдопедагогического культа «Гуманная педагогика» Шалвы Амонашвили. На форум оккультистов в г. Солнечногорск (Московская область) поедут семьи, прошедшие конкурсный отбор, организованный сектой.
Как сообщил ИА «RUSNORD» архангельский сектовед Денис Данилов, это далеко не первый случай, когда площадки Министерства образования и Управления по делам молодежи и патриотического воспитания Архангельской области используются для продвижения этого культа. Так 15 ноября 2019 года в АМУ (Архангельском морском училище) на форуме организованном Советом отцов Архангельской области выступил ученик Амонашвили – президент одной из федераций единоборств, 29-30 сентября 2019 г. площадку сыну основателя культа – Паате Амонашвили дал Архангельский педагогический колледж.
«Так называемая теория гуманной педагогики – есть ничто иное, как оккультно-эзотерическая система. В «золотые» советские годы отечественного образования она считалась псевдонаучной и не признавалась. Сам Амонашвили подчеркивал, что в основе его методики лежит рерихианское учение Агни-Йога и «первоисточники всех религий». Последнее время Школа Амонашвили сотрудничает с движением «Психология 3000», за которым скрывается секта кришнаитов», - рассказал Д. Данилов.- Как и рерихианцы, последователи Амонашвили занимаются так называемыми «детьми шестой расы», «детьми индиго», «детьми нового сознания». Собирают одаренных детей младшего и среднего школьного возраста и, пользуясь их же специфической терминологией, открывают у них «оккультные способности».
«Молодым мамам и папам следует основательно познакомиться с разными мнениями, прежде всего критикой теории гуманной педагогики, а руководителям госучреждений не подставлять своих учредителей. Ряд источников, открывают Ш. Амонашвили с очень специфической стороны. Когда-то, он поддерживал националистические группировки по всему бывшему Союзу. Одобрил украинский майдан. Ему приписывают «мантру», обращенную к «Великой сущности Украина». Нередко на его встречах проскальзывают русофобские фразы о том, что «в России нет культуры», что «русские - отсталый народ», - отметил собеседник агентства.
На фото: 1. Шалва Амонашвили на фестивале секты «Амрита»; 2. Паата Амонашвили в Архангельском педагогическом колледже, вторая справа В. Бедрина – лидер местной ячейки эзотерического культа «Ключ Творения».