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Кто-то сомневался? ГосДума в едином порыве приняла поправки к Конституции (в первом чтении)

Сегодня на Охотном ряду случилось прогнозируемое – депутаты всех фракций единогласно проголосовали за поправки к Основному закону, предложенные президентом.

То есть, Путин опять всё рассчитал? Или не было смысла упираться, с оппозиций была проведена «предварительная работа (система сдержек и противовесов)?

Суть поправок (по newsru.com):

Президент предложил закрепить в Конституции роль и статус Госсовета, дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать премьера, его заместителей и министров. Согласно предлагаемым поправкам, глав силовых ведомств и региональных прокуроров предлагается назначать после консультации с Совфедом, а президентом может быть лицо, проживающее на территории России не меньше 25 лет, не имеющее иностранного гражданства или вида на жительства не только на момент выборов, но и до него.

Также предлагается убрать слово "подряд" из положения Конституции относительно сроков работы на посту президента, дать Конституционному суду право по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания, а также наделить Совфед полномочиями отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента. Предлагается закрепить регулярную индексацию пенсий и то, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.

Теперь дело за общенародным референдумом. Кстати, часть наблюдателей полагает, что сначала надо было разработать и утвердить этот механизм, а потом уже подключать депутатов. А вдруг народ выскажется против (хотя с чего вдруг?)… то-то позора не оберемся.

23 январь 14:35 | : Горячая тема / Политика

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