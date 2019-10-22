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Игорь Арсентьев: "Продажа Плесецкого ДУ принесет в бюджет области дополнительные деньги, но...". Эксклюзивное интервью ИА RUSNORD

В архангельском бизнес-сообществе активно обсуждаются перспективы приватизации и дальнейшей продажи в частные руки трёх крупных дорожных предприятий – Котласского ДРСУ, Мезенского дорожного управления и Плесецкого дорожного управления.

Особое внимание к последнему. Не только потому, что недавно в него вернулся Михаил Яковлев, оставивший пост регионального министра строительства и архитектуры, но и масштабами деятельности – этой осенью ПДУ фактически без боя уступило выгодный муниципальный контракт на уборку Архангельска.

Споры в основном крутятся вокруг суммы будущей сделки – потянут или не потянут заинтересованный покупатели такой лот. И вообще, зачем это надо исполнительной власти – выпускать из рук управление стратегическим ресурсом, ведь состояние дорог напрямую влияет на настроения в обществе.

За эксклюзивным комментарием мы обратились к новому главе Плесецкого р-на Игорю Арсентьеву:

- Начну с того, что Плесецкое дорожное управление на сегодняшний день является одним из крупнейших предприятий дорожной отрасли региона, обладает серьезной технической и производственной базой, кадрами и вполне удовлетворительно выполняет обязательства в рамках государственных и муниципальных контрактов. Конечно, нарекания всегда есть и будут, но больше всего их было связано с сезонным обслуживанием дорог в Архангельске. Хотя, лично я убежден, это несколько иной вопрос – вопрос контроля со стороны муниципалитета.

Еще являясь депутатом областного Собрания, я не раз говорил о том, что ПДУ способно успешно и с прибылью осуществлять свою деятельность оставаясь в областной собственности. Вместе с тем, региональный план приватизации на 2019 год был утвержден депутатским большинством. И здесь важно отметить, что предприятие является одним из немногих реальных активов региона, продажа которого позволит частично исполнить план приватизации и существенно пополнить доходную часть бюджета.

Подчеркну еще раз – качество уборки дорог в Архангельске никак не зависит от того, будет приватизировано ПДУ или нет. Что же касается самого процесса приватизации, то начальная цена продажи 100 процентов акций довольно высока и составляет более 600 миллионов рублей – сумма более чем существенная для потенциальных инвесторов. Поэтому и вероятность покупки лично я расцениваю как невысокую. Поживем – увидим!

 

 

26 ноябрь 16:19 | : Горячая тема / Политика / Экономика

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