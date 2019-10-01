Кто ты, "ЭкоИнтегратор"?! Архангельское общество волнует новый мусорный оператор

Третью неделю общественность Поморья обсуждает смену регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. В терминологии простого обывателя – главного мусорщика области.
Правительство, то просто выдохнуло с облегчением - Сегодня, 29 октября, подписано соглашение об организации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области. Соглашение подписали представители ООО «ЭкоИнтегратор» и министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области сроком на 10 лет – отрапортовал официальный сайт областной администрации.
Дальше идёт пояснение, чем и кого этот оператор будет оперировать - Регоператор обязан ввести в действие автоматизированную информационную систему управления и контроля в сфере обращения с ТКО на территории Архангельской области. Информационная система должна будет включать в себя автоматический мониторинг передвижения мусоровозов с использованием технологий ГЛОНАСС, контроль за сбором и транспортированием ТКО, инвентаризацию и учет количества контейнеров в местах (площадках) накопления отходов, управление графиками и заявками на сбор и транспортирование ТКО, фотофиксацию состояния мест (площадок) накопления ТКО и контейнеров до и после их погрузки.
Справедливости ради отметим, что за ненадлежащее (читай, непрофессиональное) исполнение взятых на себя обязательств «ЭкоИнтегратор» ответит деньгами, то есть, штрафами и пенями - за нарушение схем потоков отходов, за несоблюдение региональным оператором обязательств по предоставлению банковской гарантии, за ненадлежащее исполнение региональным оператором своих обязанностей.
Жёстко? Ну, так и отвечать будет чем, речь о миллиардах рублей, таков мусорный оборот не в самой большой и успешной в промышленном отношении области. Только за право участвовать в конкурсе упомянутой компании пришлось предъявить 100 млн. рублей обеспечения. Запомним эту кругленькую цифру…
А чем же бывший оператор не угодил? «ЭкоЦентр» потоптался у нас в области меньше года… и посчитал себе за благо отвалить. В своих комментариях представители этой боязливой компании больше упирали на то, что не были готовы к такому активному общественному протесту. Да ещё и местные организации, работающие на рынке обращения ТКО, стали демонтировать во дворах контейнерные площадки для сбора мусора. Ничего экстраординарного, типичный ответ аборигенов зашедшим на их территорию варягам.
Другое дело, что главная причина того исхода была в цифрах. Точнее, в тарифах. «ЭкоЦентр» хотел их повышать и повышать, но в областном бюджете физически нет средств на их компенсацию населению… иначе за этим мог последовать социальный взрыв (подробности исхода здесь).
Ну, ушли и ушли, мало ли таких здесь побывало. Был объявлен новый конкурс, а это дело не одного месяца. Но Москва-то ждать не хочет, рейтинги губернатора Орлова сразу поползли вниз. Дело в том, что по информации редакции, полученной от собственных источников на Старой площади, в последнее время проведение мусорной реформы стало одним из основных критериев профгодности региональной власти, новая фишка отдела внутренней политики Администрации Президента. Мусор теперь всему голова, а не победа «Единой России» на выборах. Вот откуда вздох облегчения, о котором говорилось в самом начале.
Однако народ архангельский удивляется. Удивляется тому, где фирма, в уставном капитале которой прописано всего 100 000 (хорошо, что не 10, как часто делается для однодневок), смогла взять 100 миллионов (в ТЫСЯЧУ раз больше) для обеспечения участия в конкурсе?!
Тут мне подсказывают - «одолжили под гарантию будущей прибыли». И где только таких рискованный кредиторов находят, дающих, пусть и на время, сумасшедшие деньги компании, только что перерегистрировавшейся, с новым директором и ОДНИМ сотрудником в штате?! Мало того, у старого «ЭкоИнтегратора» за весь 2018 год по данным Федеральной налоговой службы было ноль доходов и ноль расходов, соответственно, и ноль налоговых отчислений, то есть хозяйственная деятельность не велась. Мало того, была лишь одна лицензия на ТРАНСПОРТИРОВКУ твёрдых коммунальных отходов, ни о каком их сборе и речи нет.
Неужели кто-то думает, что собирать ОПАСНЫЕ отходы (так прописано) можно без соответствующей подготовки и опыта? То, что «ЭкоИнтегратор» сменил московский адрес регистрации на архангельский, как раз понятно, с учётом негативного отношения поморского населения ко всему столичному, что каким-то боком относится к обороту ТКО. Как и понятно, откуда взялась цифра в 100 млн. рублей обеспечения участия в конкурсе – таким образом отсекались местные конкуренты. Участие некой котласской фирмы «Геракл» у понимающих людей вызвало лишь добрые улыбки – подобный приём повсеместно применяется в безальтернативных избирательных кампаниях, чтобы признать победившего кандидата легитимным.
Все приведённые выше цифры отнюдь не тайна, они взяты из открытых источников. Которые вне всякого сомнения изучили члены конкурсной комиссии. И их ничего не смутило…
А вот общество смещает. История возникновения на архангельском мусорном рынке нового игрока очень напоминает известную контору «Рога и копыта» из бессмертного «Золотого телёнка». Кто забыл, эта фирма была открыта в Черноморске для прикрытия почти честного отъёма денег у подпольного миллионера Корейко. Беда в том, что население Архангельской области совсем не миллионер. И уж точно не подпольный.
Ассоциация с романом Ильфа и Петрова только усиливается, когда знакомишься с биографией нового директора архангельского «ЭкоИнтегратора» Анатолия Назарова. О нём писано и переписано, в том числе, и на нашем сайте, поэтому обозначу лишь основные моменты его разноплановой деятельности. Директор Онежского гидролизного завода (предприятие, производившее такой ходовой товар, как спирт, чудесным образом обанкротилось). Директор департамента городского хозяйства в аппарате мэра Донского (градоначальника посадили в СИЗО и дали условный срок). Директор фирмы по разливу пива опять в Онеге… и параллельно депутат-невидимка в областном Собрании, которого мало кто знал в лицо. Потом вообще исчез, пошли фантастические версии, что Назаров будто бы отправился расхищать строительство космодрома «Восточный». И вот, нарисовался.
Ну, чем не Остап Бендер? Хотя нет, в сегодняшней конфигурации директор «ЭкоИнтегратора» больше похож на зиц-председателя Фунта. Человека, который всегда сидел за других…
Впрочем, не исключаю, что я не так прочитал учредительные документы и не знаю всех нюансов. Поэтому властью главного редактора агентства приглашаю Анатолия Назарова на беседу. Ему будет несложно узнать, как со мной связаться…
Леонид Черток