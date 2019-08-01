Город, который всегда сам не свой. Такой смешной Архангельск

Кто-то называет это синдромом осеннего обострения, в кто-то креативной социальной рекламой. Но разве после этого Архангельск – город тоски?!
Сначала общество взволновала стилизованная фигура Смерти, стоявшая у гипермаркета «Макси». Как будто воспрянувший из небытия кадр «Неуловимых мстителей» с голосом Савелия Крамарова за кадром: «А вдоль дороги мёртвые с косами стоят… и тишина!». Вы задумывались над секретом бешеной популярности этого красного вестерна? Там героизм прекрасно соседствовал с юмором… большевики такое вольнодумство крайне редко позволяли мастерам культуры.
Вот только в архангельском случае реакция на сие была неоднозначной. Даже у меня… но это глубоко личное. Поморская Смерть держала в руках ограничительный знак с цифрой «60», а это как раз мой возраст, что, в гроб пора? И не автомобилист я, пассажир. Но понимаю актуальность такого дорожного знака, на том пяточке частенько случаются аварии.
Не исключаю, что инсталляцию проспонсировали хозяева «Макси» для привлечения внимания проезжающих к своему торговому предприятию. И правильно, и молодцы… совместили бизнес и социальную рекламу!
Но какая же вонь поднялась в соцсетях! Кто-то увидел в безвинном дорожном знаке приговор жителям города и себе лично. Да-да, тот самый эффект «шелупони», которую многие радостно стали примерять на себе, и эта шелупонь на них теперь сидит, как влитая. Договорились до того, что эта администрация Архангельска таким изощрённым способом измывается над горожанами.
В итоге фигура с косой пропала, и её нашли валяющейся где-то за забором. Жалко, что не рядом с бюстом Сталина, получилось исторически символично. Обещают вернуть на старое место.
Но кто-то проникся новым трендом чёрного юмора в уличной рекламе… и понеслась.
Утром 19 ноября на площади Дружбы народа появляется стилизованная пенопластовая могильная плита с надписью: «Покойся с миром, удобный пешеходный переход». Аналогичные таблички, но уже без могильных плит, появились на ограждениях, установленных на местах бывших переходов в районе площади.
Судя по тексту, акция общественная. Но кем-то точно финансируемая, такие изделия не три копейки стоят. Народ возмутился… а чем, собственно, возмутился? Вот вполне взвешенные комментарии к убранным пешеходным переходам:
- Каждый день таких ленивых даунов встречаю, которые не хотят до регулируемого перехода в 20 метрах дойти. Потом и им из-за их лени и тупости по две гвоздики будут рядом класть.
- На дороге шириной в шесть полос делать переходы через каждые 50 метров - это дичь. Давно надо было это исправить, но недовольные любой здравой идеей всегда найдутся.
- На это тоже граждане скинулись?
Последний камешек кинут в огород тех, кто уверяет, что мусорные протесты в нашей области проводятся исключительно на народные деньги…
Для равновесия привожу реплику того, кому жалко пешеходных переходов:
- С одной стороны мусором заваливают, с другой стороны радиация и ракеты взрывают, лес уничтожили вместе с лесозаводами, трамваи и троллейбусы ликвидировали, крематорий частный построили, народ здесь не нужен, здесь нужен полигон! и всё для этого успешно делается!
Чувствуете, как всё в одну кучу свалено? Как неотсортированный мусор на сегодняшних свалках…
Ещё одна хохмочка сентября. Приезжал в Архангельск лидер Либертарианской партии России некто Светов. Чтобы не вдаваться в политические подробности, эта партия за максимальную свободу граждан от государства. Что с одной стороны мне симпатично, если бы не перегибы в некоторых моментах, как свобода агитации нетрадиционных сексуальных отношений.
Справедливости ради, за них столичный гость как раз не топил, сразу оседлав экологическую тему. Да, больную для региона. И под неё тоже нетрудно найти спонсора… лектор совсем не похож на человека, у которого есть собственные деньги на поездки по стране и аренду помещений в престижных гостиничных комплексах.
Однако это просто детали, главное в другом. Если ты представляешь политическую силу, только-только начавшую свою раскрутку в регионах, потрудись подготовиться к теме лекции и быть максимально убедительным и интересным аудитории. Вот реплика человека, побывавшего на встрече - В своём выступлении Михаил Светов рассказывал о преимуществе частного владения лесов над государственным, при этом привёл в пример Новую Зеландию. Там, по его словам, нет лесных пожаров, так как всё в частной собственности и владельцы берегут свою собственность. Это далеко не так, и в интернете можно легко найти, как часто леса горят в Новой Зеландии. Последний пожар в феврале 2019 - потребовал эвакуации небольшого города. Но кто же будет проверять слова заезжего лектора о международной обстановке? Зачем? И применительно частной собственности к нашим лесам, я думаю, что собственники тут же всё вырубят и продадут (может даже продадут на корню) - зачем ждать 50 лет развития бизнеса если можно заработать сейчас и много? И высаживать никто не будет. просто уедут с деньгами и будь, что будет ... Подобное было в начале нашего капитализма - приватизировали огромные предприятия и никто их не развивал, а продавали оборудование на металлолом и отъезжали с деньгами.
И это не единственное мнение похожего порядка. Известный в городе общественник и садовод, по роду своей деятельности интересующийся всем, что касается экологии, Михаил Силантьев, собственными глазами это лицезревший, удивляется, зачем власти чинили препятствия по организации встречи, только возбуждая ажиотаж вокруг визита оппозиционера - Если бы эта лекция прошла без всяких осложнений – то вряд ли кто-то о ней вспомнил через несколько дней, а в следующий раз подобные предложения на мероприятия Светова отправили бы в бан – как не интересные. Но раз была такая активность и противодействие – а молодёжь её однозначно воспримет как борьбу с ненавистной властью – то и из такого «лектора» вполне можно создать несгибаемого борца «за народное дело»…
И уж если говорим об оппозиции, так хорошо показавшей свою «сплочённость» на последних выборах.
На минувшей неделе в интернете появилась громкая новость – «Шестун встал на защиту Шиес». И дальше расшифровка - «Братья и сестры! Вам сейчас нельзя отступать. Это будет предательством по отношению к тем, кто в вас поверил, кто пострадал от правоохранительного пресса. Мой адвокат Михаил Трепашкин регулярно бывает в Северодвинске и встречается с экоактивистами, рассказывая затем мне про ваш боевой настрой и мужество, передает мою книгу «Непокорный арестант» защитникам Шиеса. Спасибо вам за поддержку на одиночных пикетах возле Мосгорсуда! Люблю вас, дорогие поморы! Душой и сердцем с вами! Александр Шестун». (из социальной сети ВКонтакте)
Представляете, как обрадовались этой новости защитники Шиес – сам Шестун с нами!
Знаете, кто такой этот Шестун? Бывший глава Серпуховского р-на Московской области, обвиняемый в махинации с земельными участками, у которого, по данным Генпрокуратуры, при обысках найдено имущества и ценностей на 10 млрд. рублей.
Но он упорно мнит себя «узником совести», потому что выступал против губернатора Подмосковья Александра Воробьёва (а кто только против него не выступал).
Вот это поддержка… есть повод для радости?
Разве так живёт город «доски, трески и тоски»? Да у нас тут обхохочешься…
Леонид Черток