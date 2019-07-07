АРО ЛДПР - падение с Олимпа? К итогам Единого Дня Голосования

В год 30-летия партии первое из основанных в стране региональных отделений ЛДПР терпит сокрушительное поражение на муниципальных выборах в Поморье. А ведь ещё год назад «соколы Жириновского» по итогу региональных и муниципальных выборов почти догнали партию власти и уверенно заняли почётное второе место на региональном политическом Олимпе. Как же они радовались тогда…
Я ни разу не поклонник Жириновского, у нас с ним не сложилось. Но несколько лет поддерживаю вполне приятельские отношения с местными его последователями. Поэтому мой интерес к этой политической структуре вполне объясним – и журналистский, и человеческий. Вот и результатами прошедшего в области ЕДГ (единого дня голосования, прости господи) был немало удивлён – как это вторая в регионе партия получила лишь один мандат из 64 «разыгрываемых»? Ведь даже коммунисты из выдвинутых 5 кандидатов избрали двоих, хотя эта партия планомерно катится к закату в нашем регионе! На мой субъективный взгляд, полудохлая СР, типичный спойлер «партии власти», и то сумела получить 4 мандата. Как так?!
Встречался накануне ЕДГ с госдумовским партайгеноссе местных ЛДПРовцев – тот чувствовал себя вполне уверенно, предрекал в ближайшем будущем смену политической модели в государстве и судьбоносных изменений в избирательное законодательство. Впрочем, он это делает уже третий год…
А что местные? Недавно прошла информация, что бывший лидер региональной партячейки, а ныне областной депутат Игорь Арсентьев вскоре отправится «рулить» Плесецким районом. Так это или нет, посмотрим, но с уверенностью могу сказать, что с его уходом из АОСД позиции местных либерал-демократов сильно пошатнутся. Нынешнее партийное руководство в регионе, на мой взгляд, показало свою полную несостоятельность. Вспомнить хоть нынешнего, по слухам, лишь номинального руководителя партии в области и по совместительству главного редактора газеты Федоркова, который даже фамилию вождя пишет с ошибками.
Как мне сообщают проверенные источники, сегодня партией полностью управляет депутат Пивков, он же и руководитель одноименной фракции в областном Собрании. Чего он сам не только не скрывает, но и при случае старательно подчёркивает, особенно в соцсетях и комментариях. Правда, авторитет Сергея в последнее время сильно, скажем так, поубавился. Причиной тому, в том числе, стала и публикация коллеги Азовского, который связал визит группы спортсменов в бизнес-центр, где располагается его редакция, с криминальными новодвинскими личностями, якобы друзьями Пивкова.
Думается, даже в самой фракции у Серёжи порядка нет. Иначе как объяснить тот факт, что несколько депутатов отказались по его требованию подписать губернаторский законопроект о расширении социальной помощи поморским семьям?
А что касается минувших выборов, то здесь, соглашусь с коллегой Азовским, очевидное фиаско! Даже его процитирую, поскольку мысли в данном случае сходятся:
«… у ЛДПР полный провал и уничтожающее фиаско. Всё объяснимо – пивковский хайп: бесконечные селфи и самолюбование перестали возбуждать людей. Показушность достала. К тому же, ЛДПР не смогли выставить в ряде муниципальных образований кандидатов из местных. В результате в списки в сельских районах были включены спортсмены-качки из Новодвинска. Провал был обеспечен. Политики-спортсмены достали».
Лишь маленькая ремарка. Один из кандидатов от ЛДПР в Виноградовском районе был вынужден снять свою кандидатуру с выборов из-за обнаруженной у него избирательной комиссией судимости – что-то связанное с причинением телесных повреждений. Тоже, небось, спортсмен знатный…
К чему я всё это? Да к тому, что в ближайшее время «хабаровизация» области, к чему недавно призвал вождь всех Жириновцев, нам не грозит! Может людишки мелковаты, а, может, и слава Богу!
P.S. Это я только с одной партией разобрался. Про оглушительный провал поморской оппозиции на последних выборах и преждевременную радость «Единой России» читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.
Леонид Черток