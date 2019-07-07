Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

АРО ЛДПР - падение с Олимпа? К итогам Единого Дня Голосования

В год 30-летия партии первое из основанных в стране региональных отделений ЛДПР терпит сокрушительное поражение на муниципальных выборах в Поморье. А ведь ещё год назад «соколы Жириновского» по итогу региональных и муниципальных выборов почти догнали партию власти и уверенно заняли почётное второе место на региональном политическом Олимпе. Как же они радовались тогда…

 

Я ни разу не поклонник Жириновского, у нас с ним не сложилось. Но несколько лет поддерживаю вполне приятельские отношения с местными его последователями. Поэтому мой интерес к этой политической структуре вполне объясним – и журналистский, и человеческий. Вот и результатами прошедшего в области ЕДГ (единого дня голосования, прости господи) был немало удивлён – как это вторая в регионе партия получила лишь один мандат из 64 «разыгрываемых»? Ведь даже коммунисты из выдвинутых 5 кандидатов избрали двоих, хотя эта партия планомерно катится к закату в нашем регионе! На мой субъективный взгляд, полудохлая СР, типичный спойлер «партии власти», и то сумела получить 4 мандата. Как так?!

Встречался накануне ЕДГ с госдумовским партайгеноссе местных ЛДПРовцев – тот чувствовал себя вполне уверенно, предрекал в ближайшем будущем смену политической модели в государстве и судьбоносных изменений в избирательное законодательство. Впрочем, он это делает уже третий год…

А что местные? Недавно прошла информация, что бывший лидер региональной партячейки, а ныне областной депутат Игорь Арсентьев вскоре отправится «рулить» Плесецким районом. Так это или нет, посмотрим, но с уверенностью могу сказать, что с его уходом из АОСД позиции местных либерал-демократов сильно пошатнутся. Нынешнее партийное руководство в регионе, на мой взгляд, показало свою полную несостоятельность. Вспомнить хоть нынешнего, по слухам, лишь номинального руководителя партии в области и по совместительству главного редактора газеты Федоркова, который даже фамилию вождя пишет с ошибками.

Как мне сообщают проверенные источники, сегодня партией полностью управляет депутат Пивков, он же и руководитель одноименной фракции в областном Собрании. Чего он сам не только не скрывает, но и при случае старательно подчёркивает, особенно в соцсетях и комментариях. Правда, авторитет Сергея в последнее время сильно, скажем так, поубавился. Причиной тому, в том числе, стала и публикация коллеги Азовского, который связал визит группы спортсменов в бизнес-центр, где располагается его редакция, с криминальными новодвинскими личностями, якобы друзьями Пивкова.

Думается, даже в самой фракции у Серёжи порядка нет. Иначе как объяснить тот факт, что несколько депутатов отказались по его требованию подписать губернаторский законопроект о расширении социальной помощи поморским семьям?

А что касается минувших выборов, то здесь, соглашусь с коллегой Азовским, очевидное фиаско! Даже его процитирую, поскольку мысли в данном случае сходятся:

«… у ЛДПР полный провал и уничтожающее фиаско. Всё объяснимо – пивковский хайп: бесконечные селфи и самолюбование перестали возбуждать людей. Показушность достала. К тому же, ЛДПР не смогли выставить в ряде муниципальных образований кандидатов из местных. В результате в списки в сельских районах были включены спортсмены-качки из Новодвинска. Провал был обеспечен. Политики-спортсмены достали».

Лишь маленькая ремарка. Один из кандидатов от ЛДПР в Виноградовском районе был вынужден снять свою кандидатуру с выборов из-за обнаруженной у него избирательной комиссией судимости – что-то связанное с причинением телесных повреждений. Тоже, небось, спортсмен знатный…

К чему я всё это? Да к тому, что в ближайшее время «хабаровизация» области, к чему недавно призвал вождь всех Жириновцев, нам не грозит! Может людишки мелковаты, а, может, и слава Богу!

P.S. Это я только с одной партией разобрался. Про оглушительный провал поморской оппозиции на последних выборах и преждевременную радость «Единой России» читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.

Леонид Черток

12 сентябрь 15:16 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

Главные новости


Уикенд в "Малых Карелах": Испытание для инвалидов. Но вкусно
Люди пишут… Открытое письмо жителей Вельского р-на в областную прокуратуру и Счетную палату Архангельской области
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (109)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20