Отголоски Неноксы: «Росгидромет» подтвердил наличие радиоактивных изотопов под Северодвинском

Несмотря на многочисленные заверения с разных уровней властной вертикали, что «ничего страшного в Архангельской области не произошло», Росгидромет подтвердил предположение о том, что причиной повышения радиоактивного фона в Северодвинске 8 августа стало облако радиоактивных инертных газов, образовавшееся после распада изотопов бария, стронция и лантана.
Об этом сегодня сообщает издание «Коммерсант» с ссылкой на информацию «Интерфакса».
«Северное УГМС и НПО "Тайфун" проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ)».
Между тем, те же источники сообщают, что все давно пришло в норму.
Напомним, что в результате ЧП на морском ракетном полигоне в Неноксе, что в 40 км от второго по величине города в регионе Северодвинска, случившегося 8 августа, 5 человек погибло, трое доставлены в больницу в тяжелом состоянии, а врачи, оказавшие им помощь, проходят комплексную проверку в столичных специализированных центрах радиологии.