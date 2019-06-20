АРО ЛДПР: набьем морду любому! Кое-что из жизни политических «качков»

Что-то странное происходит с Архангельским региональным отделением партии либерал-демократов.
О том, что новодвинскую ячейку захватили качки, мы уже писали, причём не раз.
А вот и Вельск подключился.
Как сообщало ранее наше информационное агентство, там депутат районного совета разбил губу младшему брату своей бывшей пассии. Причем сделал это в трезвом уме, что наводит на мысли о серьезном расстройстве личности и отсутствии всяких тормозов.
Нашим коллегам по «Вольному делу» удалось выяснить фамилию забияки. Им оказался Дмитрий Пилицын, депутат МО "Вельский муниципальный район" от ЛДПР.
Наверное, читающие эти строки вспомнят брутального лидера партии, не раз махавшего кулаками как в прямом телеэфире, так и в зале заседаний ГосДумы на Охотном ряду. Но дело в том, что Владимир Жириновский давно изменил этот стиль поведения в сторону солидности, законопослушности и мирного диалога даже с идейными противниками. К чему не раз публично призывал и членов своей партии.
Видимо, до архангельской глубинки его заветы так и не дошли, там делают ставку на маргинальность, давно вышедшую из моды… или просто не умеют держать себя в руках.
Интересно, как к подобному поведению относится сам патриарх либерально-демократического движения России?
Кстати, этот же Пилицын, кроме своего депутатства, является активистом движения «Поморье-не-помойка», часто принимает участие в различных акциях на ст. Шиес. С таким уровнем драчливости он прекрасно подходит на роль заводилы в столкновениях с охранниками стройки. Вот только шпана вне партийности…
(фото с официального сайта АРО ЛДПР)