Новейшая история качков, или Что происходит в архангельской ЛДПР?

Вы помните, когда на улицах ещё советских городов появились первые качки?
По-моему, произошло это в перестроечный период расцвета первых видеосалонов. Шварценеггер, репортажи с «Мистер Олимпия» и прочая лабуда. Традиционные для наших дворов футбол-хоккей неожиданно и без боя уступают место тяганию железа в душных закрытых помещениях подвалов при ЖЭКах. Туда шли те, чьи утлые мозги неспособны были воспринимать иную субкультуру, «сила есть – ума не надо» из популярной детской обзываловки превратился в лозунг определённой части поколения конца 80-х.
Я помню, как эти перекаченные клоуны в широких клетчатых штанах, стрижками бокс и полубокс («мы же не хиппи какие!») стали появляться в центре Москвы. Приезжали с городских окраин на Арбат гонять хиппарей, стиляг, металлистов и панков. Просто так, чтобы размяться. С патриотической мотивацией – надо слушать русскую музыку и носить штаны пошива фабрики «Большевичка». Интеллигенции среди них было практически ноль, ПТУ голимое.
Потом кто-то придумал на этих гопниках делать деньги. Берёшь ватагу самих себя шире и напускаешь на строптивого кооператора. В реальном бою, конечно, намного эффективней субтильный Брюс Ли, но квадратный балбес с тупой мордой может отнять нужное одним своим видом.
Потом появился кинофильм «Меня зовут Арлекино», практическое пособие для начинающих качков. По замыслу, вроде бы, должен вызвать к главным героям отвращение, однако наоборот, даже романтизировал такой стиль жизни, свои арлекины стали появляться в средних учебных заведениях.
Позже мода на объёмные бицепсы как-то сошла на нет. Даже самым малоразвитым культуристам стало ясно, что без стероидов рекорда не поставишь, а они вредны для здоровья… вплоть до импотенции. И зачем тебе рельефное тело, если барышни потянутся к нему… а на выходе пшик?
Но качки уже стали философией. Данила Багров из легендарного «Брата» как раз такой. Накаченные мускулы ни к чему, если даже самодельный обрез-поджига всё равно быстрее кулака? Я не раз писал, что названная дилогия продукт пари продюсера Сельянова с режиссёром Балабановым - последний за совсем небольшие деньги снимет фильм о моральном уроде, который станет народным кумиром. Продюсер сомневался, но деньгами рискнул, на кон он поставил значительно меньше. И кто по-вашему оказался в выигрыше?
Да, Сергей Бодров, если и русский Рэмбо, то его сушёный вариант. А в остальном качок качком – стреляет не задумываясь, спит со всем, что шевелиться, «вся сила в правде»… кто против, тот покойник. Снято вкусно, социальный лифт прост, как трёхлинейка, Америка в трепете у его ног. Отличный пример для подражания!
Но теперь представьте такого своим депутатом. Ага, передёрнуло? Но ведь случается…
Года два назад я разговаривал с Сергеем Пивковым, рядовым членом фракции ЛДПР в областном Собрании (это у меня называется брать интервью). Спортивный весь из себя, задорный… а если и простоват (на мой взгляд), так рафинированный интеллигент вряд ли кого-то победит в рабочем городе Новодвинске.
Спортивное детство, такая же юность (отсутствие вредных привычек подразумевается)… друзья оттуда же. Их он сначала привёл в «Молодую Гвардию», а потом, когда остался недоволен кадровой политикой «Единой России», также толпой увёл с собой в ЛДПР. О чём это говорит? По мне, так только о конъюнктурности и политической неразборчивости бригады Пивкова.
В момент того нашего разговора Сергей мне был даже симпатичен. Скромничал, уверял, что ни разу не Багров, а рабочий интеллигент с высшим образованием. Но вот дальнейшие его действия… закрутил интригу со снятием Ольги Осицыной с поста главы фракции ЛДПР в региональном Заксобрании. Причём воспользовался для этого информацией, полученной от политических оппонентов. Не знаю, как там в кодексе качков… но у истинных джентльменов это считается моветоном (не сказать – подлостью).
Ольга не стала ввязываться в свару. Честно доработала срок рядовым депутатом и не стала баллотироваться на следующий. Моё личное мнение – на этом потеряла и партия, и область.
А, может, зря не сопротивлялась. Пивков по простоте своей так ничего не понял, почувствовав себя опытным интриганом-разводилой. О чём говорит его следующий ход – пропихнуть на место координатор ЛДПР по региону своего новодвинского дружка Александра Федоркова. Такого же качка, как он сам, и по манерам, и по стати, и по выражению лица. Убрав с его пути Игоря Арсентьева, который ещё до депутатства прекрасно справлялся с должностью координатора, именно при нём либерально-демократическая партия показала наилучший результат в Поморье за всю свою 30-летнюю историю.
Чем же не угодил Пивкову Арсентьев? А он другой. Не качок, волейболист. Очень интеллигентный в общении, я тоже с ним общался в рамках интервью. Много читает, размышляет, а потом уже делает. Ко всему прочему пинежанин, а не новодвинец. Короче, совсем не соответствует идеалу Пивкова.
Про то, как убирали Арсентьева с пути Федоркова, уже рассказывают анекдоты. Например, как депутат ночью ломился в частный дом к шенкурской пенсионерке, чтобы изъять протокол районного партийного собрания. Кто там вообще знает Сашку Федоркова, если я, профессионально занимающийся политологией и живущий в соседнем городе, эту фамилию запомнил только в связи с последними скандалами?!
Неужели место руководителя областной партячейки настолько привлекательно? Тут всё зависит от того, как говорят в народе, кто девушку танцует. Кто есть кто в паре Пивков-Федорков оставим для досужих домыслов, но…
Если покопаться на сайте облизбиркома, посмотреть финансовые отчеты участников осенних выборов в областное Собрание, то у элдэпээровца Пивкова в спонсорах значится АО «Молоко», которое (несложно проверить в интернете) входит в бизнес-сообщество известных членов ЕР Баринова, Попаренко, Скрынника, Дятлова, Второго и иже с ними. И это уже становится интересным. Очевидно, что теневые региональные олигархи просто так копейку не потратят, а тем более сотни тысяч на пиар-кампанию кандидата от оппозиции. Значит, либо оппозиция в лице Пивкова продажна, как та самая девушка, которую танцуют, либо дела в региональной ЕР совсем плохи, а знающие об этом граждане решили разложить свои яйца по разным корзинам.
В пользу первой версии говорит тот факт, что новоизбранный депутат и руководитель областной ЛДПР Федорков отсутствовал на сессии, когда обсуждали самый скандальный вопрос - о проведении в регионе «мусорного» референдума. Кстати, в тот день мой наблюдатель, находившийся в зале заседаний Архангельского областного Собрания, обратил внимание на то, что и глава фракции жириновцев много раз выбегал переговорить по телефону. Обратил потому, что, согласно декларации о доходах, у Пивкова вроде нет бизнеса, требующего постоянного контроля. Откуда такая деловитость? Сдаётся мне, что кто-то от кого-то получал необходимые указания именно по поводу голосований.
Поступают сведения, что сладкую парочку наших качков все чаще стали видеть у входа в здание областного правительства. А там, как мы помним, масть держит совсем другая партия. С одной стороны, контакты, даже с политическими соперниками, могут оказаться полезны. С другой, если выяснится, что верхушка местного ЛДПР легла под ЕдРо (а мы об этом напишем, даже не сомневайтесь), то на следующих выборах либерал-демократов ожидает сокрушительное поражение, их избиратель соглашательства не простит (чай, не эсеры).
Представляете, как расстроится по этому поводу Владимир Вольфович? Страшно даже подумать! Только сдаётся мне, что размашистая политическая игра, которую затеял Пивков (если он затеял её сам или, по крайней мере, так считает), на сей раз может закончиться для него большими неприятностями…
Как издревле говорили на Руси - «Не по Сеньке шапка!».
(коллаж со странички Пивкова в социальной сети Facebook… видимо, Серёжа себе таким нравится)
Леонид Черток