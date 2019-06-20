Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область: Депутат дал в морду чисто по-вельски

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению депутата муниципального образования в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, 11 апреля 2019 года вечером в одной из квартир в городе Вельске обвиняемый, на почве личной неприязни, нанес удар головой в область нижней губы брату бывшей сожительницы и ударил его керамической кружкой по лицу.  В результате его действий кружка разбилась, и ее осколками потерпевшему причинено три раны щеки, каждая из которых расценивается как легкий вред здоровью. Пострадавший был вынужден обратиться в больницу, где ему в хирургическом отделении оказали медицинскую помощь.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что сначала поссорился с бывшей сожительницей. Она попросила его покинуть квартиру, он отказался, поэтому она позвонила брату и попросила его прийти. Затем между ним и ее братом произошел словесный конфликт, в ходе которого он в порыве гнева применил к нему физическую силу.

16 август 09:00 | : Происшествия

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (134)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20