Архангельская область: Депутат дал в морду чисто по-вельски

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению депутата муниципального образования в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
По версии следствия, 11 апреля 2019 года вечером в одной из квартир в городе Вельске обвиняемый, на почве личной неприязни, нанес удар головой в область нижней губы брату бывшей сожительницы и ударил его керамической кружкой по лицу. В результате его действий кружка разбилась, и ее осколками потерпевшему причинено три раны щеки, каждая из которых расценивается как легкий вред здоровью. Пострадавший был вынужден обратиться в больницу, где ему в хирургическом отделении оказали медицинскую помощь.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что сначала поссорился с бывшей сожительницей. Она попросила его покинуть квартиру, он отказался, поэтому она позвонила брату и попросила его прийти. Затем между ним и ее братом произошел словесный конфликт, в ходе которого он в порыве гнева применил к нему физическую силу.