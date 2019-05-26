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Что взорвалось в Нёноксе? Молчание военных, домыслы гражданских

В эти минуты внимание российских информагентств приковано к Нёноксе, что находится в стратегической близости от Северодвинска, где, как известно, куется подводный ядерный щит страны.

Известно, что на территории расположенной там воинской части произошел взрыв, в следствии которого, по предварительным данным, погибли двое и пострадали 15 военнослужащих.

Губернатор региона Игорь Орлов уже распорядился послать за ранеными санавиацию. У всех на памяти недавний инцидент с артскладами в Ачинске.

Пока нет никаких официальных сообщений о случившемся, информация поступает от местных жителей, видевших и слышавших большой взрыв. В категории слухов проходят сообщения о высоком уровне радиации в этом районе и то, что взорвался неисправный ракетный двигатель.

Напомним, что воинская часть в Нёноксе обслуживает испытательный ракетный полигон… так что градус общественного напряжения вполне объясним.

08 август 13:49 | : Горячая тема / Происшествия

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