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Не только яйца. В аптеках Архангельска продают лекарства в упаковке по 29 таблеток

Главным мемом наступившего 2019 года стали «9 яиц».

Именно столько яиц стала упаковывать одна из уральских птицефабрик и отдавать на реализацию… по цене 10-ти.

В интернете появились шутки о пол литре бензина, пачках о 19 сигаретах, буханках хлеба с отрезанным ломтем и т.д.

Дошло до того, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев обещал от своего имени докладывать по два яйца в упаковку.

Тем временем в Архангельске…

Вчера главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток получил по бесплатному рецепту упаковку лекарства для гипертоников с… 29-ю таблетками.

Из аннотации: Престариум представляет собой синтез ингибитора ангиотензина (фермента второго поколения). Престариум МНН – периндоприл. Обладает сосудосуживающим действием. Препарат был создан во Франции, выпускается по лицензии и фасуется в России. Выпуск в продажу осуществляется строго по рецепту лечащего доктора. По оценкам практикующих врачей, является отличной профилактикой от инфарктов и инсультов.

В рекламных материалах престариум расфасован по 30 таблеток (второй вариант – по 14-ть). По понятной причине неизвестно, сколько стоит такая упаковка в розничной торговле… но у опрошенных редакцией потребителей почему-то присутствует уверенность, что без одной таблетки цена лекарства не изменилась.

Теперь наблюдатели ждут ответного заявления от архангельского губернатора…

17 январь 07:31 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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