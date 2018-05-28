Дзюдо надо было заниматься! Поморские Палкины не попали в список богатейших семей России

Рейтинг богатейших семей России по версии журнала Forbes в 2018 году возглавил клан Михаила Гуцериева. Общее состояние семьи оценено в 5,97 миллиарда долларов. Впрочем, для них это своеобразный провал, год назад их семье принадлежало 9,91 миллиарда долларов. Из чего можно сделать однозначный вывод – беднеют российские кланы…

Второе место сохранилось за Ротенбергами. Их совокупное состояние за год выросло до 4,85 миллиарда долларов (в 2017 году оно оценивалось в 4,2 миллиарда долларов). Как отмечается, семейный бизнес все еще тормозят санкции. Состояние семьи растет, но еще не достигло уровня четырехлетней давности — 5,55 миллиарда долларов. Наблюдатели напрямую связывают богатство Ротенбергов их спортивной дружбой с президентом Путиным – клан поднимался к финансовым высотам за счет госзаказов.

Третье место заняла семья Валентина и Дениса Гапонцевых с совокупным состоянием в 3,14 миллиарда долларов. В прошлом году третье место занимали братья Ананьевы. После того как принадлежащий им Промсвязьбанк перешел под санацию Центробанка, они разделили активы и выбыли из рейтинга.

Остальные семьи в рейтинге распределились следующим образом: Шаймиевы (четвертое место), Рахимкуловы (пятое место), Саркисовы (шестое место), Шамаловы (седьмое место), Бажаевы (восьмое место), Магомедовы (девятое место), Зубицкие (десятое место).

В список Forbes пока не попала семья поморский Палкиных, сделавших свое основное состояние в строительном бизнесе. Напомни, папа-Палкин, пытавшийся объявить себя банкротом, был ославлен на всю Россию самым богатым депутатом Госдумы седьмого созыва. Один из его сыновей уже занимается региональным законотворчеством во фракции ЕР, а второй возглавляет список партии «Родина» на осенних выборах.

Наблюдатели отмечают, что в списке богатейших семей превалируют фамилии восточных кланов… что вполне соответствует их национальному менталитету.