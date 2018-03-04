Новый архангельский митёк. В кого перекрасился депутат-единоросс Вячеслав Широкий?

Еще не закончился апрель, но для кого-то уже началась предвыборная кампания…

Сегодня подъезды домов по проспекту Ломоносова были забросаны буклетами депутата Архангельской городской Думы Вячеслава Широкого. По мнению политтехнологов, данная печатная продукция имеет явный рекламный характер. В выходных данных стоит символическая и ни к чему не обязывающая цифра – тираж 999 экз. (профессионалы поймут).

На четырёх страницах цветного буклета можно ознакомиться с красочным рассказом о подвигах и достижениях депутата Широкого, рассмотреть его и в цивильном костюме (но без галстука), и в митьковской тельняшке, выжимающим пудовые гири (прямая ассоциация с «Пилите Шура, пилите, они золотые»).

Также вы узнаете, что у Вячеслава Широкого начальником… фигуристка Ирина Роднина (член фракции «Единая Россия»), и насколько его ценит Татьяны Боровикова (местная, но из той же партии).

Пикантность ситуации заключается в том, что сей рекламный буклет выполнен в дизайне… КПРФ, кроме красного цвета на титульном листе присутствует серп и молот.

На вопрос редакции, не появился ли в рядах коммунистов новый богатенький член (Широкий – известный предприниматель), Василий Поздеев лишь пренебрежительно сплюнул (в специально приготовленную для такого случая плевательницу).

Впрочем, наблюдатели не исключают момента, что мы имеем место с тщательно спланированной провокацией по дискредитации пламенного и честного единоросса.

Ждем разъяснений от самого фигуранта…