МУП "Водоканал": Так жить нельзя... а как можно?

Главная городская новость недели (если не месяца). Главная интрига сессии архангельского Горсовета, затмившая даже хит её старшей сестрицы областной, где единственным региональным оператором по обеспечению области лекарствами сделали «Фармацию» - вот к кому масса вопросов. Хотя понять можно, о лекарствах мы вспоминаем, когда припрёт, а вода нужна всем и каждый день.

Раньше я думал, что нет ничего хуже сидеть без света, особенно зимой и в тёмное время суток. И только в Архангельске понял – без воды ещё горше. Ладно, за питьевой можно до магазина сбегать, в детстве на даче ходил к колодцу и это воспринималось как приключение (тем более что водопровод туда провели уже к середине 60-х). Но сухой унитаз, сколько не проливай его технической водой из канистры, а характерный запах всё насыщенней… вот, где полная катастрофа. Помните, как в 2013-м город дней пять сидел без воды? Ей-богу, мне тогда наводнение стало казаться не таким уж стихийным бедствием.

То, что воду из-под архангельского крана нельзя пить – козлёночком станешь – конечно, неприятно, но бывал в местах, где ещё хуже. Например, в Каракалпакии, где от водопроводной воды не то, что желудок съёживается, волосы после мытья завиваются без всяких бигудей. Тогда, в самом конце 80-х, половина центральной гостиницы Нукуса была оккупирована командированными специалистами московского «Водоканала», которые только разводили руками – всё надо вырыть и проложить заново. А через два года перестал существовать СССР… страшно представить, что они там сейчас пьют.

Всю жизнь я много ездил, жил подолгу в разных городах… и только в Архангельске столкнулся с тем, что воду для питья и приготовления пищи лучще заказывать в 20-литровых канистрах. Ту, что течёт из крана, тоже можно потреблять внутрь (если исключить журналистские страшилки про всякие палочки), но невкусно. А вкус – это качество жизни, без него мы уходим даже не в ХХ, в XIX век.

Но вернёмся в не столь далёкие времена. Про проблемы «Водоканала» я стал слышать, как только появился в Архангельске. Но пока, как говорится, жареный каплун в тухас не клюнул, то есть, не начались периодические отключения, это была всего лишь одна из коммунальных проблем, которых у города несть числа. Сами подумайте, очень облегчит жизнь жителям разваливающейся деревяшки с печным отоплением, если завтра из их крана потечёт кристально чистая родниковая вода, но только холодная? Радости хватит на первые 10 минут… а потом пойдут привычные маты.

Как я понял, главная проблема нулевых состояла в том, что город трудами недалекого умом губернатора Киселёва-«Молочника» получил дополнительную нагрузку. Если раньше водозаборы, очистные сооружения, коммунальные сети на островных и отдаленных территориях - на Кегострове, Бревеннике, Хабарке, на Левом берегу – относились к предприятиям лесного комплекса и обеспечивались за счет областного бюджета, то НИК одним росчерком пера передал их на обслуживание МУП «Водоканал». Изначально было обещано, что средства для компенсации неизбежных убытков будут выделяться из регионального бюджета, но потом, как оно обычно и бывает, данное обещание было замухоморено. Уж не знаю, часть ли это позиционной войны с тогдашним мэром города Александром Донским, только такое отношение перешло, как по наследству, от Кисы к Якуту (Михальчуку), у которого с Архангельском тоже было не вась-вась.

А тут ещё областное Агентство по тарифам и сбором не давало поднимать цены на социально значимые коммунальные платежи, так Путин повелел в своей неустанной заботе о душевном спокойствии граждан. Может, оно и справедливо… вот только водный тариф в Архангельске изначально был очень низким. До 2012 года кубометр воды из крана - 1000 литров - стоил 14 рублей. Как бутылка в 0,5 литра в магазине. По самым снисходительным подсчётам, обоснованный тариф был занижен минимум на 40 %, что наносило муниципальному «Водоканалу» просто колоссальные убытки. Ну, а народ в своей массе как обычно не видел связи между относительно щадящими цифрами в коммунальных квитках и постоянными авариями на «тысячнике».

Как мы помним, разговоры о концессии и глобальной перестройки «Водоканала», как-то, замена руководителя, начались сразу с приходом на город Игоря Годзиша. Увы, изменения не во всём позитивные, я много писал об излишних гульбариях в МУПе-банкроте, о безграмотной информационной политике поэта-коммунальщика Гуревича и пр. Но, главное, не видно было очереди богатеев, готовых вложить собственные миллиарды в полувековой проект. Ставлю себя на их место – вложишь и не доживёшь до прибыли. И тарифы, как тебе выгодно, не повысишь, Москве совсем ни к чему водяные бунты на окраинах страны. Самому же городу заняться реконструкцией коммунальных сетей… денег таких нет. И нет того СЦБК, на который раньше можно было повесить очистку воды – это теперь частное предприятие. И у области свободных миллиардов нет (несвободных тоже), а если дать одному Архангельску, другие города смертельно обидятся и кинутся жаловаться куда повыше.

Не стану описывать тот шум-гам, что поднялся вокруг передачи «Водоканала» «РВК-центру», это десятки раз сделали до меня. В основном в негативном контексте и с упором на политическую составляющую, мол, распродаём родной город по частям мироедам-капиталистам с нетитульными фамилиями (Хан-Авен-Фридман). Тут, конечно, коммунисты горсовета были первыми. На что получили ответ в ироничной форме от депутата Владимира Карпова, который напомнил, что даже их кумир Ульянов-Ленин не видел ничего страшного в том, когда собственность пролетариата отдаётся в концессию капиталистам, если первые не знают, как ею пользоваться с выгодой (НЭП).

Кстати, Игорь Годзиш с облегчением поблагодарил депутатов за правильное решение, сказав, что дальше тянуть с этим вопросом было нельзя. Ну, нет других предложений… сидеть и ждать, когда всё само окончательно развалиться? А ведь, если что, его голова первой пойдёт на заклание. Знаком с Игорем Викторовичем лично… ни разу он не похож на самоубийцу (на авантюриста Донского тоже, кстати, не похож).

(окончание следует)

Леонид Черток