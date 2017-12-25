УФАС сомневается в правильности решения о единственном поставщике лекарств, медизделий и продуктов питания

Архангельское УФАС России критически оценивает необходимость внесения изменений в областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан» в части определения ГУП Архангельской области «Фармация» в качестве единственного поставщика (исполнителя), осуществляющего за счет всех источников финансирования закупку, приемку, хранение, учет, отпуск и доставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов питания.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, разосланном в СМИ.

Да, плюсов принятия данного законопроекта очень много – они все перечислены в публикации «На сессии Областного собрания рассмотрят закон о единой системе закупки лекарств», соглашаются антимонопольщики. Безусловно, жизнь заказчиков-учреждений здравоохранения, заметно упростится, ведь проводить закупки по Закону о контрактной системе № 44-ФЗ по приобретению лекарств, медизделий и продуктов питания будут не они, значит УФАС не сможет к ним привязаться (выявить нарушение, аннулировать торги, оштрафовать).

Меры, направленные на обеспечение безопасности и качества лекарств, контроля за ценообразованием, экономии бюджетных средств, - дело благое и благородное.

Только вот все эти плюсы пока что существуют только в голой теории – нет ни одного документа, заключения, исследования, экономически обосновывающих, что по-старому жить нельзя, а переход на новые рельсы будет эффективен.

Что, заказчики при закупке не обосновывают начальную максимальную цену контракта или не проводят экспертизу товара при его приемке? Или сотрудники больниц менее профессиональны, чем сотрудники ГУП «Фармация»? Есть ли для заказчика принципиальная разница, откуда поставщик привезет товар – со склада в Архангельской области или из другого региона хоть самолетом? Ему важно, чтобы товар был поставлен в срок, надлежащего качества и в необходимом объеме.

Эффект аукционного снижения цены товара тоже пока никто не отменял, подчеркивают в ведомстве.

Сохранится ли возможность экономии в случае создания единственного поставщика - вопрос дискуссионный.

Про риск возможного ухода с рынка региона крупных оптовых поставщиков – конкурентов ГУП «Фармация» - говорить пока преждевременно. Они могут уйти, а могут остаться и поставлять продукцию не заказчику напрямую, а новому единственному поставщику.

Если уж без единственного поставщика никак не обойтись, то тогда стоит выбрать того, кто подконтролен нормам Закона о контрактной системе № 44-ФЗ. ГУП АО «Фармация» к числу таких лиц не относится – данная организация проводит закупки, руководствуясь нормами гораздо более лояльного Закона о закупках № 223-ФЗ. Два закона – две большие разницы в части возможностей осуществления контроля.

Есть еще один существенный момент, согласно которому уже через год принятие подобных законопроектов станет невозможным. В соответствии с п. 4 «Плана мероприятий («Дорожной карты») «Развитие конкуренции в здравоохранении», утвержденного распоряжением Правительства РФ № 9-р, до 01.02.2019 предусмотрено принятие нормативно-правового акта, устанавливающего возможность получения статуса единственного поставщика только в отношении лекарственных препаратов, не имеющих аналогов на территории РФ.

Будет ли он принят, какие правовые нормы он будет иметь, как его принятие отразится на действующих нормативных правовых актах регионов - еще ничего не известно.

Чтобы не быть голословным стоит отметить, что прокуратура Архангельской области также разделяет опасения УФАС (возможно, беспочвенные). Согласно заключению к проекту областного закона Комитета по здравоохранению и социальной политике от 12.02.2018 г., прокуратура Архангельской области считает, что «принятие данного законопроекта не является необходимым и обязательным для органов государственной власти субъекта Российской Федерации, при этом незаконных положений в данном законопроекте с учетом имеющейся судебной практики не выявлено».

На основании изложенного, Архангельское УФАС России полагает, что принятие законопроекта преждевременно и может привести к потенциальному риску нарушения пп. 2,5, 8 части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ, запрещающих органам власти: