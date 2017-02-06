Гвардии рядовой. Сочинение ко Дню Победы

В этот маленький захолустный район Костромской области я попала на стажировку после университета совсем желторотеньким молодым специалистом.
Поначалу было одиноко и страшновато: новое место, незнакомые люди, казавшиеся чужими и равнодушными. Я вообще трудно привыкаю к новым обстоятельствам жизни, и, если бы не Александр Иванович, еще долго ощущала бы себя деревом, безжалостно пересаженным в чужую почву.
Александр Иванович был заведующим юридической консультацией - моим главным и единственным начальником. Он сразу взял меня под свое крыло: учил практическим основам профессии, которую я знала только теоретически.
Не было в его облике ничего от столичных мэтров-адвокатов: невысокий, щуплый, простоватого вида, с изборожденным морщинами лицом и натруженными крестьянскими руками. Но во взгляде его светилась доброта и какая-то природная лукавинка, и это очень располагало к нему. Особенно, если учесть, что в ту пору я отчаянно трусила всех: судей, прокурора, коллег-адвокатов, а особенно - клиентов.
Почувствовав эту мою робость, Александр Иванович решил избавить меня от нее самым радикальным образом: усадил меня в большой процесс на первой же неделе моей стажировки:
- Ну, девочка, или грудь в крестах, или голова в кустах!
Насчет "груди в крестах" - не знаю, а голова в кусты не укатилась. Процесс мы провели неплохо, и наши подзащитные остались довольны. После приговора мы вернулись в консультацию, и Александр Иванович жестом фокусника вытащил из кармана бутылку красного вина:
- Отпразднуем?
Я опешила. Пить с начальством, на рабочем месте в рабочее время?! Мое ликование мгновенно погасло, оставив после себя неприятный запах, какой оставляет догоревшая палочка бенгальского огня.
- Вы пейте, если хотите, а я не буду.
Александр Иванович забрал вино и ушел. Как потом выяснилось, он пошел к приятелю - начальнику ОСВОДа, с которым частенько сидел за бутылочкой.
Но не только мое отношение к начальнику, но и его отношение ко мне с той поры изменилось: Александр Иванович стал поглядывать на меня с опаской и подозрением, а наши разговоры "за жизнь" сменились сугубо деловым общением.
Много позже я поняла, чего опасался Александр Иванович: не "заложу" ли я его костромскому начальству? В то время страна переживала очередную кампанию по борьбе с пьянством, и любой "стук" на наболевшую тему мог закончиться крупными неприятностями. Но "стучать" я была не приучена, и постепенно мой шеф расслабился, поняв, что я опасности для него не представляю. Он перестал прятаться от меня, и частенько в конце рабочего дня снимал усталость бутылочкой красненького. И я притерпелась к этим возлияниям, тем более, что "приняв на грудь" шеф не орал, не буянил, а становился только добрее и словоохотливее.
Одно меня удивляло: мужчина, а пьет не водку или другие мужские напитки, а неизменное "красненькое". И однажды, не удержавшись, я спросила его:
- Александр Иванович, а почему вы не водку пьете, а вино?
Он внимательно посмотрел на меня и сказал:
- Водку с фронта не люблю.
- С фронта? Вы воевали?.. Расскажите!..
- Осенью сорок второго на фронт убежал. Было мне в ту пору неполных шестнадцать лет. Мы тогда получили похоронку на отца, я в сарае заперся, проревел полный день, а потом в метрике год рождения исправил и с утра побежал в район, в военкомат. Там соврал, что потерял паспорт, показал метрику. Тогда положение на фронте было аховое, никто особенно не придирался к документам, вот и зачислили меня во взвод истребителей танков и отправили под Сталинград.
- Бог ты мой, в сорок втором году - под Сталинград! В самое пекло!..
- В первом же бою почти весь наш взвод полег. Немец начал жечь нас огнеметами, а у нас в руках только противотанковые ружья. Даже гранат не было... А полк - гвардейский...
Александр Иванович выплеснул в рот остатки вина из стакана и потер лицо руками.
- Ты знаешь, как человек горит? Знаешь? Он не горит, а тлеет... Как окурок...
После того боя отвели нас во второй эшелон, кого - в госпиталь, а я и не ранен, а как будто застыл изнутри. Ребята мне суют фляжку с водкой, мол, выпей, отпустит... Выпил - и меня всего вывернуло. Еще хуже стало. Я пацан еще был, считай, водки не нюхал даже. Уже потом мне связисточка одна кагора налила. Понравилось, он же сладкий, кагор-то...
Вот с тех пор я и пью только красное вино.
И потрепав меня по волосам, спросил:
- Уразумела, девочка?
Уже в дверях, на выходе, Александр Иванович обернулся и тихо сказал-спросил:
- До сих пор не понимаю: как я тогда уцелел?..
...Через несколько месяцев закончилась моя стажировка, и я уехала из тихого сельского района. И больше никогда не виделась с Александром Ивановичем. Потом уже узнала о его смерти, и она больно отозвалась во мне.
Светлая Вам память, гвардии рядовой...
Фелина Славинская, Израиль