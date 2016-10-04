Новогодний Архангельск: Список претензий к мэру Годзишу

Новый год… новое испытание для Игоря Годзиша – проверка на мэрскую прочность.
Если помните, в начале 2016-го Архангельск, не самый чистый всегда, поражал своей крайней замусоренностью. Горожане как будто сговорились устроить новому градоначальнику «прописку» в лучших традициях солдатских казарм. Ладно забитые мусорки, в них не играют дети из приличных семей. Но в нашем квартале пятиэтажек (которые без мусоропровода) дурно пахнущие пакеты с отходами праздничного застолья валялись в пяти метрах от подъездов, а то и просто выбрасывались из окон. Люди устали (после двух бутылок водки) и не имели сил дойти до мусорных контейнеров. На радость крысам и бродячим собакам. И эти ленивые грязнули живут среди нас… вы оглядитесь вокруг. Это из Итогов недели годичной давности. Автор ещё перекрестился, что никто в те дни никто в гости из Москвы или Лос-Анжелеса не приехал, как иногда случается. Вот позору было бы…
На этот раз чисто визуально валяющихся под окнами пакетов с мусором (как правило, они чёрного цвета… как тюремное кладбище на белоснежном фоне) было меньше. Зато забитые мусорки (опять что-то не получилось со спецавтохозяйствами) сковал лютый мороз. Именно он, «дедушка» грёбаный, и стал первым новогодним проклятием. Каждое утро, смотря, как столбик градусника всё ближе опускается к катастрофической отметке минус 50, моё воображение (и знание жизни) рисовало картинки апокалипсиса – вот сейчас отключат воду, потом вырубится свет, перестанет гореть газ… Почему? Да потому что на такие температуры ЖКХ Архангельска не рассчитано! Иначе бы трубы шли по верху над землёй, как в заполярных городах. Видок тот ещё, зато чинить проще.
Наш дом в этом году беда обошла. Но кое-кому досталось. Сразу в нескольких районах города (преимущественно центр) из-под земли стали бить водяные фонтаны. В такой-то мороз! Стоящие во дворах машины моментально оказались в ледовом плену, что вызвало, если почитать интернет-форумы и соцсети, неподдельную радость безлошадных граждан. Всё-таки сколько среди нас злорадных сволочей… это ужас - фигня, что сами без воды сидят, главное, что соседям ещё хуже.
Всё начало января интернет пестрел такими вот новостями - Страшная водопроводная авария произошла утром 5 января около дома 41 по Новгородскому проспекту. Мало того, что из-за прорыва водопроводной трубы почти в 40-градусный мороз был обезвожен целый квартал, состоящий из многоэтажных домов, был затоплен и весь двор (29.ru). Конечно, все шишки посыпались на голову мэра Годзиша, мол, пошто город не подготовил к зиме?! А что, до него у нас всё было в порядке? Я даже не региональный масштаб имею в виду. В новогоднюю ночь с 78-го на 79-й пол-Москвы сидело без воды и отопления, а морозы всего-то были чуть за минус 40.
Или сегодня посмотрите международные новости. В Европе транспортный коллапс, в Польше в склеп (магазин) за хлебушком ездят на снегоходах, в приличных странах люди на улицах замерзают. Или Америка, куда, судя по ежегодным рождественским репортажам, зима каждый год тоже приходит неожиданно. Или подвывающая те же дни Москва…
Короче, такие гримасы климата - общемировая беда, и не фиг искать у себя виноватого, чтобы на нём отыграться.
Другое дело, поведение «Водоканала», устроившего в конце года пир во время чумы. Даже если бы они гуляли на свои… безнравственно именно для этой организации. Тихо, за плотно занавешенными окнами офиса выпили бы по рюмке и пожелали удачи простым архангелогородцам. И быстро-быстро по домам… пока не побили.
Однако менеджмент гулял в М-33, расплатившись за выпитое-съеденное просто – простив долги ночному клубу. За наш счёт погуляли, короче, на те самый 30% повышения тарифов. Спорить готов, ни одного работяги, позже корячевшихся в ямах с трубами пока белые воротнички МУПа страдали похмельем, там не было – не их место. Может, им и накрыли… где-нибудь в актовом зале, водка-бутерброды, я на такие сцены насмотрелся в свой тверской период. А ведь водоснабжение города зависит, прежде всего от них – мастеров, сварщиков, слесарей. Которые и так готовы уволиться, ибо не доверяют частному капиталу (концессионерам), сведения, так сказать, из первых уст.
Слышал, что как будто собираются менять Эдуарда Смелова, присланного год назад из Москвы готовить МУП к концессионированию. Не жалко ни разу… но разве только в нём дело?
Но вернёмся в центр Архангельска. Конкретно, к мэрии. У моей семьи есть традиция – первого января кататься с ледяных горок у главной ёлки города. Так вот, в этом году не получилось – не было горок. Вместо них бросился в глаза мусор, бутылки-банки-хлопушки, какие-то придурки «украсили» ими ёлку. Понятно, что с идиотами бороться бессмысленно, но можно было заранее объявить дворникам с утра аврал. Жестоко, говорите, люди не проспались? Ничего, такая профессия… моя мама в бытность актрисой в 12.00 дня 1 января уже играла на детских утренниках какую-нибудь кикимору, и не чирикала.
Ещё в сети горячо обсуждалось новогоднее повышение цен на услуги таксомоторов… аж в три раза. Кто-то, видно, с Луны свалился… никогда в эти дни за сто рублей было не уехать… помню, года четыре назад дешевле, чем за 500, в новогоднюю ночь такси не вызывалось. И так, кстати, по всему миру…
…другое дело, что в Москве метро впервые не закрывалось. В канадском Монреале (друзья написали) всю ночь общественный транспорт работал бесплатно, типа подарка. У нас же, в Архангельске, по пока неподтверждённым слухам автобусный билет в ночь с 31-го на 1-е стоил 70 рублей. То есть, семье из четырёх человек, что такси к подъезду вызывай, что на остановку тащись, по деньгам практически одинаково. Но уже хорошо, хоть что-то ходило…
Примечательно, что основные претензии к Годзишу сводились к тому, что к новому году у него оголился штат руководителей подразделений городской управы – многие срочно ушли на пенсию, хотя не собирались. А всё из-за идиотского дополнения к закону о госслужбе, по которому, если до 31 декабря 2016 года не уйдёшь, пенсия будет значительно меньше. Кое-кто из коллег даже обвинял чиновников в рвачестве. Да я, окажись в таком положении, первым бы заявление на стол положил, деньги на старость лишними не бывают.
И уж в этом точно не мэр виноват…
(на фото: 5 января... архангельские дворы в ледовом плену)
Леонид Черток