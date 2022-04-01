Главный инженер «РВК-Архангельск» принял участие в прямом эфире Всероссийского проекта «Объясняем.РФ»

Алексей Еремеев ответил на вопросы архангелогородцев и рассказал об основных - самых масштабных - мероприятиях производственной и инвестиционной программ предприятия.
В частности, речь шла о реконструкции Центральных очистных сооружений канализации. В 2021 году уже реконструирован и введен в эксплуатацию третий вторичный отстойник, что значительно улучшило очистку стоков. До 2034 года в планах компании - реконструкция сооружений механической и биологической очистки сточных вод.
Кроме того, главный инженер "РВК-Архангельск" рассказал о строительстве канализационного коллектора от КНС на улице Чкалова по Окружному шоссе - часть его уже запущена в работу. Эффект налицо - запах от старой ветхой канализационной трубы больше не беспокоит, прорывы коллектора с возможным изливом стоков на поверхность остались в прошлом. Реконструкция водонасосных станций города и ЦНКС, строительство дюкеров через Северную Двину на остров Краснофлотский и через Кузнечиху - в Северный округ позволило нормализовать водоснабжение абонентов, проживающих в этих районах города. Это, по сути, прорыв в модернизации всей системы водоснабжения Архангельска.
«Сегодня на вооружении у РВК-Архангельск самые современные методы строительства, реконструкции и ремонта сетей. В первую очередь, это метод горизонтально-направленного бурения, который сегодня широко применяется не только цехом строительства сетей предприятия и подрядными организациями, выполняющими работы по инвестиционной программе, но и цехами водопровода и канализации для реализации производственной программы, - рассказал главный инженер «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев отвечая на вопрос ведущей эфира – редактора ЦУР Архангельской области Ирины Беловой. - Так, на днях менее чем за двое суток "РВК-Архангельск" проложил 80 метров дюкерного водовода под рекой Юрас для спасения обезвоженной Уймы в Приморском районе. А чуть ранее - построил дюкер для Кемского посёлка, и тоже под руслом реки, - Соломбалки. По этой же методике - ГНБ - построен водовод под перекрёстком улиц Тимме и Воскресенская, восстановлены сети водоснабжения на улицах Ярославской, Попова, на перекрёстке Гагарина и Ломоносова и во многих других местах».
Отметим, что эфир состоялся благодаря Правительству Архангельской области и Центру управления регионом.
"Объясняем.РФ" - это Всероссийский портал, на котором даются ответы на самые популярные вопросы, с которыми сталкивается ЦУР в своей работе по мониторингу социальных сетей, в первую очередь - ВКонтакте и Телеграмм каналов, - рассказали в ЦУР Архангельской области. - Мы проводим эфиры дважды в неделю и приглашаем к участию в них тех экспертов, чьи темы наиболее интересны жителям области. Так, за период чуть более месяца у нас были подняты вопросы организации региональных авиаперевозок, формирования программы комфортной городской среды, поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в Арктической зоне, лекарственного обеспечения медицинских учреждений. Сфера ЖКХ, водоснабжение и водоотведение - это также горячая тема для региона. Поэтому мы продолжим подобную практику и ещё не раз пригласим к нам в ЦУР для участия в проектах "Объясняем.РФ" экспертов "РВК-Архангельск". Руководством страны задан тренд на то, чтобы быть максимально понятными людям. И мы следуем этому тренду".