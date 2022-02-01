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ЖК «WEKING» в Северодвинске обрастает стенами

Жилой комплекс «WEKING» Группы Аквилон строится в центре города корабелов на улице Серго Орджоникидзе.

Сейчас на стройплощадке завершается кирпичная кладка стен всех шести секций здания. Также выполняется устройство внутренних перегородок на 2-9-м этажах. На 1-й секции на 85% выполнено устройство кровли. На 60% установлены оконные блоки, ведется прокладка внутренних сетей электроснабжения, отопления, водопровода и канализации, наружных сетей электро-, водоснабжения и водоотведения.

Жилой комплекс класса «комфорт+» строится в рамках нового стандарта качества холдинга Группа Аквилон Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Необходимо подчеркнуть, что застройщик соблюдает действующие нормативы по высотности будущего дома и по инсоляции (т.е. естественному освещению). При этом само здание займет только треть участка – остальная территория отводится под комплексное благоустройство и останется общедоступной. На ней разместятся разновозрастная детская площадкам с сертифицированным антитравматическим покрытием, зона streetworkout с уличными тренажерами, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, безбарьерные прогулочные дорожки. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Будет выполнено ее комплексное озеленение. Впервые в Северодвинске Группа Аквилон предусмотрела строительство подземного паркинга, где помимо машиномест также разместятся помещения кладовых.

В нескольких минутах ходьбы от нового комплекса располагаются детсады №67 «Медвежонок» №69 «Дюймовочка», школы №6, №21, №22, филиал САФУ им. М.В. Ломоносова, техникум судостроения и машиностроения. Рядом находится городская детская клиническая больница, детская поликлиника №5, стоматологический центр «НОВОдент», многопрофильный медицинский центр «Доктор Плюс». В шаговой доступности расположены Северодвинский драматический театр, музеи, фитнесс-центры, магазины, аптеки, банки, салоны красоты, кафе и рестораны.

В настоящее время помимо ЖК «WEKING» Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты еще четырех современных жилых комплексов общей площадью порядка 120 тыс. кв. м. Также в ближайшее время кмпания планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья.
 На пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га, проектируется жилой комплекс площадью 27 тыс. кв. м. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в собственность региона Группой Аквилон будет передано около 1,9 тыс. кв. м (примерно 59 квартир). Они будут предоставляться по договорам соцнайма детям-сиротам и жителям аварийных домов. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства. Кроме того, в рамках данного проекта Северодвинск получит 441,7 млн рублей на реконструкцию пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской, строительство продолжения пр. Труда к кварталу 175 и дорожной инфраструктуры в нем, а также на строительство кольцевой сети водопровода и канализационно-насосной станции в районе пересечения пр. Победы и пр. Труда.
 Кроме того новый жилой комплекс площадью около 30 тыс. кв. м проектируется на Архангельском шоссе на участке в 2 га. Рассматриваются варианты участия Группы Аквилон в программе комплексного развития территорий в «старом городе», с расселением ветхих деревянных домов и застройкой кварталов.

 

14 апрель 10:00 | : Экономика

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