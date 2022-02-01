В Архангельской области новый всплеск интереса к представителям рабочих профессий

За последний месяц работодатели Архангельской области разместили около 800 новых вакансий для специалистов рабочей сферы, что в 3,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Наибольшее число вакансий размещено в Архангельске (60% от всех вакансий), в Северодвинске (11%), и в Вельске (3%).
Рабочие профессии наиболее востребованы в таких отраслях, как розничная торговля (19% от общего числа вакансий), строительство, недвижимость (15%), а также автомобильный бизнес (11%).
Чаще других работу в данной сфере ищут разнорабочие (12% от общего числа резюме), механики (11%), упаковщики, комплектовщики (10%), а также кладовщики (8%).
Медианная предлагаемая заработная плата для специалистов рабочей сферы составляет 50 200 рублей, что на 4 000 рублей выше, чем средняя зарплата в Архангельской области в начале апреля.
На одну вакансию в рабочей сфере, как правило, претендуют почти 4 архангелогородца, что несколько ниже нормы и говорит о небольшой дефиците кандидатов на рабочие места.
Среди соискателей в основном размещают резюме мужчины. При этом каждая десятая местная жительница имеет рабочую специальность и хочет работать в данной сфере. Почти половина соискателей (47%) имеют опыт работы более 6 лет. Интересно, что 3% имеют средне-продвинутый уровень владения английским языком.
Актуальные вакансии в Архангельской области для специалистов рабочей сферы:
*данные вакансий по состоянию на 7 апреля 2022 года