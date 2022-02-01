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В Архангельской области новый всплеск интереса к представителям рабочих профессий

За последний месяц работодатели Архангельской области разместили около 800 новых вакансий для специалистов рабочей сферы, что в 3,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. 

Наибольшее число вакансий размещено в Архангельске (60% от всех вакансий), в Северодвинске (11%), и в Вельске (3%).

Рабочие профессии наиболее востребованы в таких отраслях, как розничная торговля (19% от общего числа вакансий), строительство, недвижимость (15%), а также автомобильный бизнес (11%).

Чаще других работу в данной сфере ищут разнорабочие (12% от общего числа резюме), механики (11%), упаковщики, комплектовщики (10%), а также кладовщики (8%).

Медианная предлагаемая заработная плата для специалистов рабочей сферы составляет 50 200 рублей, что на 4 000 рублей выше, чем средняя зарплата в Архангельской области в начале апреля. 

На одну вакансию в рабочей сфере, как правило, претендуют почти 4 архангелогородца, что несколько ниже нормы и говорит о небольшой дефиците кандидатов на рабочие места.

Среди соискателей в основном размещают резюме мужчины. При этом каждая десятая местная жительница имеет рабочую специальность и хочет работать в данной сфере. Почти половина соискателей (47%) имеют опыт работы более 6 лет. Интересно, что 3% имеют средне-продвинутый уровень владения английским языком.

Актуальные вакансии в Архангельской области для специалистов рабочей сферы: 

*данные вакансий по состоянию на 7 апреля 2022 года 

13 апрель 11:13 | : Экономика

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