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За туманом. В Архангельской области геологам предлагают фантастическую зарплату

Геология – профессия сильных духом романтиков, требующая самоотдачи, хорошей физической подготовки и отличных знаний. Традиционно каждое первое воскресенье апреля начиная с 1966 года в России отмечается день геолога. В преддверии даты эксперты hh.ru узнали, сколько россиян решили связать свою жизнь с геологией, а также какие условия работы им предлагают.

Сравнительный анализ вакансий, размещенных в начале 2021 и 2022 годов показывает, что российские работодатели:

- увеличили предлагаемую зарплату в вакансиях для геологов на 4% до 103 000 рублей 

- увеличили число вакансий в геологической сфере на 104%

- стали чаще (на 117%) предлагать работу начинающим соискателям с опытом работы до 3 лет и выпускникам учебных заведений без опыта (прирост на 99%)

- стали чаще предлагать пройти стажировку по профессии геолога

- все также сильно заинтересованы в вахтовых работниках – прирост год к году на 90%

- чаще всего зовут работать россиян-геологов в отрасли «Добыча сырья», «Нефть и газ», «Металлургия», «Строительство».

 Наибольший спрос в геологах испытывают компании-работодатели из Красноярского края и Москвы (по 9% вакансий от общего числа с начала года в каждом регионе), на втором месте – Кемеровская область (7%), на третьем – Иркутская область (5%). Также достаточно высокий спрос на геологов наблюдается в Тюменской, Новосибирской областях и Санкт-Петербурге. На регионы СЗФО приходится около 6% вакансий от общего числа по стране. В целом по сравнению с началом 2021 года российские работодатели увеличили число работных предложений для геологов на 104%.

Интересно, что российские работодатели стали более лояльны к соискателям, не имеющим опыта работы или с небольшим стажем. Так, по сравнению с прошлым годом сейчас на российском рынке труда для кандидатов-геологов с опытом работы до 3 лет доступно на 117% вакансий больше, а для начинающих специалистов вакансий геологов стало на 99% больше.

 Работодатели увеличили и зарплаты в вакансиях для геологов. Так, по данным «Карты вакансии» hh.ru по сравнению с 2021 годом рост составил 4% до 103 700 рублей по России. Московские компании, как правило, предлагают порядка 103 000 рублей, петербургские порядка 100 000, в регионах СЗФО – 80 000.

 Одни из самых высоких зарплат для геологов на Северо-Западе страны предлагают компании из Архангельска (более 200 000 рублей).

 

Предлагаемые зарплаты в вакансиях геологов, СЗФО, 1 квартал 2022 г., по данным сервиса «Карта вакансий»

 

Город в СЗФО

Зарплата

 

Все регионы СЗФО

80 000 ₽

 

Архангельск

212 644 ₽

 

Великий Новгород

149 425 ₽

 

Усинск

89 080 ₽

 

Петрозаводск

80 000 ₽

 

Сыктывкар

74 713 ₽

 

Ухта

68 966 ₽

 

Мурманск

51 724 ₽

 

Боровичи

50 000 ₽

 

Вологда

50 000 ₽

 

Апатиты

45 402 ₽

 

 

01 апрель 07:37 | : Экономика

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