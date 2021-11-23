За туманом. В Архангельской области геологам предлагают фантастическую зарплату

Геология – профессия сильных духом романтиков, требующая самоотдачи, хорошей физической подготовки и отличных знаний. Традиционно каждое первое воскресенье апреля начиная с 1966 года в России отмечается день геолога. В преддверии даты эксперты hh.ru узнали, сколько россиян решили связать свою жизнь с геологией, а также какие условия работы им предлагают.
Сравнительный анализ вакансий, размещенных в начале 2021 и 2022 годов показывает, что российские работодатели:
- увеличили предлагаемую зарплату в вакансиях для геологов на 4% до 103 000 рублей
- увеличили число вакансий в геологической сфере на 104%
- стали чаще (на 117%) предлагать работу начинающим соискателям с опытом работы до 3 лет и выпускникам учебных заведений без опыта (прирост на 99%)
- стали чаще предлагать пройти стажировку по профессии геолога
- все также сильно заинтересованы в вахтовых работниках – прирост год к году на 90%
- чаще всего зовут работать россиян-геологов в отрасли «Добыча сырья», «Нефть и газ», «Металлургия», «Строительство».
Наибольший спрос в геологах испытывают компании-работодатели из Красноярского края и Москвы (по 9% вакансий от общего числа с начала года в каждом регионе), на втором месте – Кемеровская область (7%), на третьем – Иркутская область (5%). Также достаточно высокий спрос на геологов наблюдается в Тюменской, Новосибирской областях и Санкт-Петербурге. На регионы СЗФО приходится около 6% вакансий от общего числа по стране. В целом по сравнению с началом 2021 года российские работодатели увеличили число работных предложений для геологов на 104%.
Интересно, что российские работодатели стали более лояльны к соискателям, не имеющим опыта работы или с небольшим стажем. Так, по сравнению с прошлым годом сейчас на российском рынке труда для кандидатов-геологов с опытом работы до 3 лет доступно на 117% вакансий больше, а для начинающих специалистов вакансий геологов стало на 99% больше.
Работодатели увеличили и зарплаты в вакансиях для геологов. Так, по данным «Карты вакансии» hh.ru по сравнению с 2021 годом рост составил 4% до 103 700 рублей по России. Московские компании, как правило, предлагают порядка 103 000 рублей, петербургские порядка 100 000, в регионах СЗФО – 80 000.
Одни из самых высоких зарплат для геологов на Северо-Западе страны предлагают компании из Архангельска (более 200 000 рублей).
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Предлагаемые зарплаты в вакансиях геологов, СЗФО, 1 квартал 2022 г., по данным сервиса «Карта вакансий»
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Город в СЗФО
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Зарплата
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Все регионы СЗФО
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80 000 ₽
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Архангельск
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212 644 ₽
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Великий Новгород
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149 425 ₽
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Усинск
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89 080 ₽
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Петрозаводск
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80 000 ₽
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Сыктывкар
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74 713 ₽
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Ухта
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68 966 ₽
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Мурманск
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51 724 ₽
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Боровичи
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50 000 ₽
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Вологда
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50 000 ₽
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Апатиты
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45 402 ₽
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