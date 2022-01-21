«БЕЛЫЙ ДОМ» продолжает облицовку фасада новой больницы в Мезени

Возведение важнейшего для Мезенского района объекта здравоохранения началось прошлой весной. По контракту компания-подрядчик «БЕЛЫЙ ДОМ» должна завершить работы в декабре текущего года. Стоимость строительства — 368 миллионов рублей.
В новом здании разместят взрослую поликлинику, отделение функциональной диагностики, кабинеты врачей, флюорограф, детское и терапевтическое отделения. Добраться из старого корпуса в новой можно будет по надземному переходу.
— Сейчас на объекте работают 25 человек. Готовится котлован под пожарные ёмкости, завершается подключение сетей теплоснабжения к существующему зданию хирургического корпуса, — сообщил представитель «БЕЛОГО ДОМА» Алексей Нибабин. — Вместе с тем ведётся утепление чердачного перекрытия, продолжаются электромонтажные работы и облицовка фасада.
Напомним, объект возводится в рамках областной программы модернизации здравоохранения. Идею строительства предложили местные врачи, которую поддержал глава региона Александр Цыбульский. Губернатор поставил задачу вести строительство максимально возможными темпами, чтобы сдать объект раньше срока.