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«БЕЛЫЙ ДОМ» продолжает облицовку фасада новой больницы в Мезени

Возведение важнейшего для Мезенского района объекта здравоохранения началось прошлой весной. По контракту компания-подрядчик «БЕЛЫЙ ДОМ» должна завершить работы в декабре текущего года. Стоимость строительства — 368 миллионов рублей.

 

В новом здании разместят взрослую поликлинику, отделение функциональной диагностики, кабинеты врачей, флюорограф, детское и терапевтическое отделения. Добраться из старого корпуса в новой можно будет по надземному переходу.

 

— Сейчас на объекте работают 25 человек. Готовится котлован под пожарные ёмкости, завершается подключение сетей теплоснабжения к существующему зданию хирургического корпуса, — сообщил представитель «БЕЛОГО ДОМА» Алексей Нибабин. — Вместе с тем ведётся утепление чердачного перекрытия, продолжаются электромонтажные работы и облицовка фасада.

 

Напомним, объект возводится в рамках областной программы модернизации здравоохранения. Идею строительства предложили местные врачи, которую поддержал глава региона Александр Цыбульский. Губернатор поставил задачу вести строительство максимально возможными темпами, чтобы сдать объект раньше срока.

24 март 12:57 | : Экономика

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