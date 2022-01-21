«Экоинтегратор» предлагает новые формы утилизации отходов

РегОператор оборота ТКО обращается к сознательной части населения областного центра:
- Жители Архангельска начали активно пользоваться контейнерами для РСО, но состав отходов все еще близок к статусу «несортированные».
Мы благодарны жителям, активно сортирующим мусор, и для увеличения качества РСО планируем запустить экспериментальный режим вывоза отходов в части Ломоносовского округа и округа Майская Горка.
В районе, ограниченном улицами Дзержинского / Воскресенская / Шабалина / Обводный Канал уже с 25 марта мы будем ежедневно вывозить отходы из синих контейнеров. Также, в рамках эксперимента, часть зелёных контейнеров будет временно убрана с площадок. Количество контейнеров на площадках останется более чем достаточным для накопления суточной нормы отходов.
Пожалуйста, не паникуйте, если увидите, что контейнеров на вашей площадке стало меньше. Если мы увидим, что их количество недостаточно - мы незамедлительно вернем зеленые контейнеры. Мы верим, что качество отходов, накопленных раздельно, повысится, а отобранные полезные компоненты пойдут на благо области.