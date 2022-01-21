Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Экоинтегратор» предлагает новые формы утилизации отходов

РегОператор оборота ТКО обращается к сознательной части населения областного центра:

- Жители Архангельска начали активно пользоваться контейнерами для РСО, но состав отходов все еще близок к статусу «несортированные».

Мы благодарны жителям, активно сортирующим мусор, и для увеличения качества РСО планируем запустить экспериментальный режим вывоза отходов в части Ломоносовского округа и округа Майская Горка.

В районе, ограниченном улицами Дзержинского / Воскресенская / Шабалина / Обводный Канал уже с 25 марта мы будем ежедневно вывозить отходы из синих контейнеров. Также, в рамках эксперимента, часть зелёных контейнеров будет временно убрана с площадок. Количество контейнеров на площадках останется более чем достаточным для накопления суточной нормы отходов.

Пожалуйста, не паникуйте, если увидите, что контейнеров на вашей площадке стало меньше. Если мы увидим, что их количество недостаточно - мы незамедлительно вернем зеленые контейнеры. Мы верим, что качество отходов, накопленных раздельно, повысится, а отобранные полезные компоненты пойдут на благо области.

24 март 12:50 | : Экономика

Главные новости


Сахарный ажиотаж: картельный заговор или просчет государственных регуляторов?
Архангельский депутат-коммунист Гревцов развязал войну. С малым бизнесом

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (274)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20