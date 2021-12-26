Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В «РВК-Архангельск» наградили лучших работников предприятия

18 марта в главном офисе «РВК-Архангельск» состоялось торжественное собрание коллектива предприятия, приуроченное к празднованию Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

В начале мероприятия ведущий зачитал приветственный адрес генерального директора ГК «Росводоканал» Антона Михалькова: «Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! В это воскресенье мы с вами отметим наш профессиональный праздник! Сегодня перед всеми отраслями жизнеобеспечения нашей страны поставлены важные и ответственные задачи. Особое значение приобретает и ключевой приоритет нашей деятельности — стабильное обеспечение комфорта и благополучия людей в городах присутствия компании. Мы всегда ставили перед собой большие цели по модернизации производства, эффективному инвестированию, инфраструктурному обновлению и успешно достигали поставленных высот. Мы продолжаем уверенное движение к успеху, и вашу роль в этом процессе невозможно переоценить».

В преддверии профессионального праздника ведомственные награды, почетные грамоты от руководства города и департамента городского хозяйства получили лучшие работники сферы жилищно-коммунального хозяйства столицы Поморья. Поощрений различного статуса удостоены более 60-ти сотрудников «РВК-Архангельск».

«Ваш труд всегда востребован, от его эффективности зависит качество жизни людей. Ежедневно вы создаете основу для комфорта и уюта архангелогородцев, выполняете значимую и ответственную работу. Спасибо вам за добросовестность, терпение и ответственность, за кропотливый труд на благо города. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, успехов и уверенности в завтрашнем дне», — обратился к коллективу генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.

Чтобы обеспечить стабильное и бесперебойное функционирование городских систем водоснабжения и водоотведения областного центра, на смену ежедневно заступают более 800 специалистов «РВК-Архангельск»: водители и диспетчеры, машинисты насосных установок, электромонтеры и лаборанты, экологи и инженеры, а также многие другие. В круглосуточном режиме они обслуживают свыше 200 объектов предприятия.

18 март 15:08 | : Экономика

Главные новости


Язь и лещ. Ироничная проза
...а кому мать родная. Впечатление от посещения архангельских магазинов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (223)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20