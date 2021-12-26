В «РВК-Архангельск» наградили лучших работников предприятия

18 марта в главном офисе «РВК-Архангельск» состоялось торжественное собрание коллектива предприятия, приуроченное к празднованию Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
В начале мероприятия ведущий зачитал приветственный адрес генерального директора ГК «Росводоканал» Антона Михалькова: «Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! В это воскресенье мы с вами отметим наш профессиональный праздник! Сегодня перед всеми отраслями жизнеобеспечения нашей страны поставлены важные и ответственные задачи. Особое значение приобретает и ключевой приоритет нашей деятельности — стабильное обеспечение комфорта и благополучия людей в городах присутствия компании. Мы всегда ставили перед собой большие цели по модернизации производства, эффективному инвестированию, инфраструктурному обновлению и успешно достигали поставленных высот. Мы продолжаем уверенное движение к успеху, и вашу роль в этом процессе невозможно переоценить».
В преддверии профессионального праздника ведомственные награды, почетные грамоты от руководства города и департамента городского хозяйства получили лучшие работники сферы жилищно-коммунального хозяйства столицы Поморья. Поощрений различного статуса удостоены более 60-ти сотрудников «РВК-Архангельск».
«Ваш труд всегда востребован, от его эффективности зависит качество жизни людей. Ежедневно вы создаете основу для комфорта и уюта архангелогородцев, выполняете значимую и ответственную работу. Спасибо вам за добросовестность, терпение и ответственность, за кропотливый труд на благо города. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, успехов и уверенности в завтрашнем дне», — обратился к коллективу генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.
Чтобы обеспечить стабильное и бесперебойное функционирование городских систем водоснабжения и водоотведения областного центра, на смену ежедневно заступают более 800 специалистов «РВК-Архангельск»: водители и диспетчеры, машинисты насосных установок, электромонтеры и лаборанты, экологи и инженеры, а также многие другие. В круглосуточном режиме они обслуживают свыше 200 объектов предприятия.