Живете в Архангельске, интересуетесь гибким графиком работы? Вам сюда

Сервис по поиску работы hh.ru подобрал 5 актуальных вакансий с гибким графиком работы в Архангельской области:
SMM-менеджер - https://spb.hh.ru/vacancy/53566584 (от 20 000 до 40 000 руб. на руки)
Водитель Яндекс Такси на личном автомобиле - https://spb.hh.ru/vacancy/53558358 (от 92 000 руб. до вычета НДФЛ)
Грузчик-комплектовщик на производство - https://spb.hh.ru/vacancy/52899109 (от 28 000 руб. на руки)
Инженер (производитель работ) по лесовосстановлению (посадки, рубки ухода) - https://spb.hh.ru/vacancy/52582105 (от 70 000 до 75 000 руб. на руки)
Начинающий специалист - https://spb.hh.ru/vacancy/34827869 (от 39 000 руб. до вычета НДФЛ)