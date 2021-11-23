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Работодатели Архангельской области обратили внимание на осужденных

В настоящее время в УФСИН России по Архангельской области действуют пять участков, функционирующих как исправительные центры, на 285 мест для осужденных к принудительным работам. Расширение сети подобных подразделений на территории Поморья идет при сотрудничестве региональной УИС и правительства Архангельской области. 

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Главная цель – исправление и ресоциализация осужденных через обязательное привлечение к труду. В числе основных сфер деятельности, в которых используется труд осужденных к принудительным работам: благоустройство и уборка улиц, строительство, переработка твердых бытовых отходов, сельское хозяйство, деревообработка, подсобное хозяйство, металлообработка и другие. В прошлом году осужденных привлекали как на объектах уголовно-исполнительной системы региона, где трудилось 90 человек, так и в сторонних организациях – 119.

Осужденные к принудительным работам не вправе отказаться от предложенной им работы, перевестись или уволиться с должности. Они обязаны трудиться на предприятиях, объектах и местах, определяемых администрацией исправительных центров УФСИН России по Архангельской области.

Для работодателей имеются определенные преимущества - при трудоустройстве осужденных к принудительным работам не обязательно заключать трудовые договоры, достаточно заключить договор о предоставлении рабочей силы с исправительным центром.

09 март 12:08 | : Экономика

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