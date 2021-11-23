В Архангельской области настоящий бум на программистов

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, что спрос на специалистов ИТ-сферы значительно вырос: количество вакансий увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наиболее востребованными специалистами в ИТ-cфере по итогам первых двух месяцев 2022 года в Архангельской области стали: инженер (74% от общего числа вакансий), специалист службы поддержки (47%), системный администратор (44%), а также программист-разработчик (42% вакансий). Предлагаемая заработная плата для данных специалистов составила 55 000 руб., 38 750 руб., 50 000 руб. и 62 500 руб. соответственно.
В ИТ-сфере в Архангельской области средняя предлагаемая заработная плата увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в данный момент составляет 48 400 руб. Однако остается ниже среднерыночной заработной платы почти на 16 000 руб.
Рейтинг «дорогих» вакансий в ИТ-сфере в Архангельской области:
Вакансии для ИТ-специалистов без опыта работы в Архангельской области:
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