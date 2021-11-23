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В Архангельской области настоящий бум на программистов

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, что спрос на специалистов ИТ-сферы значительно вырос: количество вакансий увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Наиболее востребованными специалистами в ИТ-cфере по итогам первых двух месяцев 2022 года в Архангельской области стали: инженер (74% от общего числа вакансий), специалист службы поддержки (47%), системный администратор (44%), а также программист-разработчик (42% вакансий). Предлагаемая заработная плата для данных специалистов составила 55 000 руб., 38 750 руб., 50 000 руб. и 62 500 руб. соответственно.  

В ИТ-сфере в Архангельской области средняя предлагаемая заработная плата увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в данный момент составляет 48 400 руб. Однако остается ниже среднерыночной заработной платы почти на 16 000 руб. 

Рейтинг «дорогих» вакансий в ИТ-сфере в Архангельской области:

  1. Разработчик C# / .NET Core, до 170 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/10o
  2. Руководитель проекта внедрения 1С:ERP, от 200 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/18l
  3. Программист Python, от 130 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1dl

Вакансии для ИТ-специалистов без опыта работы в Архангельской области:

  1. Стажер-программист Pythonhttps://my.hh.ru/1eE
  2. Дежурный инженер ИТ, до 55 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1pJ

Выездной компьютерный инженер, от 70 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1rr  

09 март 09:19 | : Экономика

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