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Краснофлотский мост снова становится на ремонт. Движение ограничено

Для продолжения работ на Краснофлотском мосту, которые начались в прошлом году, вводятся ограничения движения грузовых транспортных средств с 1 марта по 1 июля 2022 года. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания главе региона доложил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. 

Во время капремонта по мосту также будет организовано реверсивное движение. Для того, чтобы минимизировать заторные явления и не снижать пропускную способность, изначально предлагалось разрешить движение грузового транспорта с 22 до 6 часов, когда на дорогах практически нет легковых автомобилей. Для этого ФКУ Упрдор «Холмогоры», отвечающее за содержание моста, уже провело необходимую подготовительную работу.

— Готовы аншлаги, которые установим на всех подъездах к городу, – пояснил начальник ФКУ Упрдор «Холмогоры» Константин Чупров. – Схемы организации дорожного движения в период ограничений согласованы с ГИБДД. Работы не останавливаются, и для их продолжения необходимо ввести ограничение движения.

Однако по многочисленным обращениям перевозчиков и предприятий региона, деятельность которых будет затруднена при указанных ограничениях, министерством транспорта Архангельской области проведен анализ интенсивности движения по Краснофлотскому мосту с целью снятия ограничений для большегрузов в дневное время и перевода основного потока легкового транспорта на Северодвинский мост. 

— Мы предлагаем дополнительно разрешить движение грузового транспорта в период с 11 до 15 часов. Но самое главное – обеспечить контроль за соблюдением этих ограничений, – отметил заместитель министра транспорта Архангельской области Денис Кулижников.

Таким образом, у большегрузов будет дневной и ночной периоды, в которые им разрешен въезд в Архангельск по Краснофлотскому мосту: с 11 до 15 часов и с 22 до 6 часов. 

Алексей Алсуфьев также подчеркнул важность соблюдения вводимых ограничений и поручил отрегулировать схемы организации движения автомобилей и обеспечить контроль за движением грузового транспорта. 

— Прошлогодний опыт организации транспортного сообщения без железнодорожного моста показал, что работа по регулированию потоков автомобилей себя оправдала. Здесь никаких других вариантов не предполагается, поэтому необходимо определить ответственных лиц от всех заинтересованных сторон и вновь начать эту работу, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. 

Напомним, что ремонт Краснофлотского моста полностью планируется завершить к концу 2023 года. На проведение работ в этом году будет направлено более 1,2 млрд рублей.  

21 февраль 14:57 | : Экономика

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