В Северодвинске на ЖК «МОРЕПАРК-1» начался монтаж оконных блоков

Жилой комплекс «МОРЕПАРК» из трех корпусов возводится Группой Аквилон в городе корабелов на ул. К. Маркса.
Сейчас на 1-й очереди жилого комплекса завершается кирпичная кладка стен 6-го этажа и ведется устройство внутренних перегородок на 3-м этаже, началась установка оконных блоков. На 2-й очереди строители на 70% выполнили ростверки, началось устройство стен подвала.
Как и во всех новых проектах Группы Аквилон, здесь реализуется концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета. Дополнительным бонусом станет детский клуб «Аквилон KIDS», безвозмездно передаваемый застройщиком собственникам квартир.
Участок, где строится ЖК «МОРЕПАРК» удобно расположен рядом с центром города, имеет хорошую транспортную доступность, и удобные пути проезда до основных предприятий Северодвинска – заводов «Севмаш», «Арктика», «Звездочка». В наличии - развитая социальная инфраструктура: рядом расположены гимназия, две школы, пять детсадов, магазины, остановки общественного транспорта и большой Приморский парк, обустройство которого ведется по федеральной программе «Комфортная городская среда».
Среди преимуществ данной локации - большая территория без плотной застройки вокруг, что позволяет выполнить комплексное благоустройство. Из окон квартир будет открываться красивый вид на залив Параниха. До берега моря можно будет дойти за 10 минут. В соответствии с генпланом, смежный участок зарезервирован для строительства объекта образования. В перспективе здесь появится современный микрорайон, который станет одной из «точек роста» города.
В настоящее время Группа Аквилон помимо ЖК «МОРЕПАРК» реализует в Северодвинске проекты трех современных жилых комплексов общей площадью порядка 100 тыс. кв. м.
На стройплощадке ЖК «Квартал 100», на первой очереди ведется устройство ростверка, на 2-й очереди – погружение основного объема свай фундамента. На ЖК «WEKING» на ул. Орджоникидзе выполняется кирпичная кладка стен и устройство внутренних перегородок 6-8-го этажей, строители приступили к устройству кровли, ведется установка оконных блоков и прокладка внутренних сетей отопления, водоснабжения и канализации, наружных сетей водопровода. На 1-й очереди ЖК «АКВИЛONLINE» в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский завершена разработка котлована и устройство свайного поля, ведется устройство ростверка. На 2-й очереди выполняется ограждение площадки, началась разработка котлована.
Также Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья.
На пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га, проектируется жилой комплекс площадью 27 тыс. кв. м. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в собственность региона Группой Аквилон будет передано около 1,9 тыс. кв. м (примерно 59 квартир). Они будут предоставляться по договорам соцнайма детям-сиротам и жителям аварийных домов. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства. Кроме того, в рамках данного проекта Северодвинск получит 441,7 млн рублей на реконструкцию пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской, строительство продолжения пр. Труда к кварталу 175 и дорожной инфраструктуры в нем, а также на строительство кольцевой сети водопровода и канализационно-насосной станции в районе пересечения пр. Победы и пр. Труда.
На открытом аукционе приобретен земельный участок площадью 1,47 га на о. Ягры. Чтобы обеспечить комплексное освоение данной территории у физического лица – индивидуального предпринимателя за 21 млн рублей был выкуплен еще один участок площадью 19 соток. В соответствии с действующей градостроительной документацией в районе ул. Мира, 5 планируется возвести порядка 30 тыс. кв. м современного жилья. Сейчас ведется проектирование жилого комплекса.
Кроме того новый жилой комплекс площадью около 30 тыс. кв. м проектируется на Архангельском шоссе на участке в 2 га. Рассматриваются варианты участия Группы Аквилон в программе комплексного развития территорий в «старом городе», с расселением ветхих деревянных домов и застройкой кварталов.