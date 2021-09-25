Будет чисто и светло. Хроника модернизации ЦОСК в Архангельске

«РВК-Архангельск» продолжает информировать о ходе работ на Центральных очистных сооружениях канализации (ЦОСК). На сегодняшний день полностью завершено бетонирование чаши третьего вторичного отстойника. Если в декабре не будет критически низких температур, то отстойник может быть запущен в эксплуатацию уже к Новому году.
«Бетон залит, теперь он должен набрать необходимую прочность, для этого мы осуществляем постоянный электропрогрев. Затем бетонная поверхность будет покрыта слоем гидроизоляции. Одновременно будет проводиться монтаж оборудования – четырех илососов и лотков. Новые конструкции из нержавеющей стали обеспечат длительный срок эксплуатации объекта, а самый главный эффект от замены оборудования – значительное улучшение качества сточных вод», - рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.
Вторичные отстойники представляют собой железобетонные емкости диаметром 40 метров и глубиной 4,5 метра, в которых происходит механическая и биологическая очистка сточных вод. Эти сооружения играют ключевую роль в очистке всех городских стоков. На первом этапе было демонтировано старое оборудование вторичного отстойника, проведен ремонт стен 40-метровой чаши с нанесением специального состава. Специалисты смонтировали арматурный каркас днища, который залили прочным бетоном на глубину до 15 см. Проведена гидроизоляция всех элементов отстойника.
«Сегодня в цехе ЦОСК в работе два вторичных отстойника, но этого недостаточно для качественной очистки сточных вод. После завершения реконструкции еще одного вторичного отстойника увеличится время отстаивания воды и, как результат, качество осветления сточных вод, прошедших биологическую очистку в аэротенках. Реализация мероприятий по реконструкции вторичных отстойников позволит достичь снижения концентрации по взвешенным веществам на выпуске в реке Хаторица», - рассказала главный технолог «РВК-Архангельск» Анна Слонова.
Проектная пропускная способность ЦОСК составляет 120 тысяч кубометров сточных вод в сутки. В среднем очистные принимают за сутки 70-80 тысяч «кубов» стоков из 10-ти городских коллекторов в две приемные камеры. В период паводка пик может доходить до 115-120 тысяч кубометров, поэтому реконструкция важнейшего узла городской системы водоотведения была выделена в приоритет при подготовке объекта к работе в осенне-зимний период.
Отметим, в рамках инвестпрограммы предприятия на эти цели было направлено более 25 млн рублей.