Возрадуемся! Туристический кэшбэк приходит в Архангельск

Федеральное агентство по туризму сообщило, что правительство РФ продолжит реализацию программы доступных путешествий по России. Это будет уже пятая волна туристического кэшбэка. Как и прежде, в программе участвуют все регионы.
На реализацию программы по национальному проекту в федеральном бюджете предусмотрено пять миллиардов рублей. С 18 января будущего года будет запущен пятый этап продаж, который продлится до 12 апреля.
Как рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, отправиться в путешествие можно будет с первого дня программы и до 30 апреля включительно. Таким образом, кэшбэк будет действовать во второй половине зимы и практически всю весну. Кроме этого, в 2022 году запланирован осенний этап программы, который начнется в октябре.
Основные условия программы остаются прежними. В течение пяти дней на карту «МИР», с которой произведена оплата, автоматически возвращается 20 % стоимости поездки. Максимальный размер кешбэка – 20 тысяч рублей с одной поездки.
Как сообщили в туристско-информационном центре Архангельской области, в прошедшем этой осенью этапе кэшбэка приняли участие 7 региональных туроператоров, 6 средств размещения (гостиницы, отели и пр.) и один санаторий. При этом каждый туроператор предложил свои маршруты.
В частности, гостям Поморья предлагали оценить такие направления, как «Большое Северное путешествие», «Поморская кругосветка», «В гости в Архангельскую область», пинежские пещеры и святой источник, музей под открытым небом «Малые Корелы», родина Ломоносова, старинные деревни и белокаменный Каргополь, Кенозерский национальный парк.
Туристы, которые хотели спланировать свое путешествие самостоятельно, в рамках программы кэшбэка могли оплатить проживание в гостиницах «Пур-Наволок Отель», «Двина» (г. Архангельск), «Соловки Отель» (пос. Соловецкий), отеле «Заря» (г. Коряжма) и в лесном отеле «Голубино» (Пинежский район).
Туроператоры и отельеры уже начали подготовку новых предложений. К моменту старта они будут представлены на официальном портале программы мирпутешествий.рф.