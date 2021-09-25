«РВК-Архангельск» модернизирует водонасосные станции

В 2021 году в рамках инвестиционной программы «РВК-Архангельск» проводит модернизацию четырёх водонасосных станций (ВНС). Итогом работ по реконструкции станет полное обновление оборудования ВНС № 1 (ул. Тимме 19 корп. 4 стр. 1), № 7 (ул. Воскресенская 116 стр. 1), № 11 (просп. Троицкий 182 стр. 2) и № 98 (ул. Победы 118 корп. 2 стр. 2).
В настоящее время реконструкция ведётся одновременно на всех объектах. Накануне были проведены работы по замене насосного оборудования на ВНС №7 в Привокзальном микрорайоне. В результате первый новый насос уже запущен в работу, второй и третий работают в тестовом режиме. Также специалисты меняют внутренние выпуски водопроводной сети с установкой новой запорно-регулирующей арматуры.
«Замена насосного оборудования — важная часть модернизации станций. За долгие годы эксплуатации оборудование морально устарело и износилось. Новые агрегаты стабилизируют работу всей системы подачи воды, обеспечат потребителей надежным и качественным водоснабжением за счёт нового более мощного оборудования», — отметил директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.
До конца этого года замена насосного оборудования будет завершена на всех четырёх ВНС. Кроме того, специалисты отлаживают автоматизацию производственных процессов и проводят работы по внутренней отделке помещений.