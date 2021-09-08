Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Поморье снег стали вывозить внепланово

Обильные снегопады и наступившие после них морозы добавили работы местным администрациям. С приходом морозов ЦУР Архангельской области фиксирует в социальных сетях резко увеличившееся количество жалоб на несвоевременную уборку снега.

За последний месяц в системе «Инцидент Менеджмент» зафиксировано 314 обращений жителей Архангельской области с жалобами на несвоевременную уборку снега. Сообщения фиксируются практически во всех районах области. Специалисты ЦУР передают подобные сигналы в местные администрации. Власти на местах стараются оперативно отрабатывать поступающие сигналы.

Так, 8 декабря житель Коряжмы пожаловался на проблемы с расчисткой городских улиц и отметил, что снегоуборочная техника никогда не работает на Вычегодской улице. В местной администрации сообщили, что уборка снега проводилась здесь сразу после обильного снегопада, 4 декабря. Тем не менее после поступившего сообщения городская администрация организовала внеплановую уборку снега на улице Вычегодской.

Житель Северодвинска заметил, что в зимний период в городе перестали расчищать от снега скамейки, установленные вдоль тротуаров, и пояснил, что такую картину наблюдал в районе дома № 29 по улице Карла Маркса. Администрация Северодвинска оперативно довела информацию до подрядной организации, говорится в ответе городской администрации, и по результатам проверки в случае выявления ненадлежащего качества уборки подрядчику будет снижена оплата.

Житель Ленского района пожаловался на то, что не проводятся снегоуборочные работы в поселке Витюнино. «Вот так выглядит сегодня посёлок Витюнино. Либо на лыжах жителям ездить, либо друг друга на санках катать...», написал в адрес администрации района пользователь и приложил фотографию. В администрации Ленского района пользователю сообщили, что уже через день после обращения, 6 декабря поселковые дороги в Витюнино были расчистили от снега.

В ЦУР Архангельской области отмечают, что районные администрации, как правило, незамедлительно реагируют на сообщения, поступающие через систему «Инцидент Менеджмент». В частности, внеплановую уборку снега по сообщениям пользователей соцсетей уже неоднократно проводили в Красноборском, Пинежском, Виноградовском, Вилегодском, Коношском, Каргопольском, Няндомском, Устьянском, Шенкурском, Ленском районах, в Северодвинске, Котласе и Коряжме. Активное участие в отработке подобных сообщений принимает министерство транспорта Архангельской области.  

09 декабрь 15:21 | : Экономика

Главные новости


«Чернобыльский инцидент». Расстрел беженцев на границе Украины: хроника событий
Сказ о том, как управляющие компании калечат Архангельск

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2021 (133)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20