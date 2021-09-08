В Поморье снег стали вывозить внепланово

Обильные снегопады и наступившие после них морозы добавили работы местным администрациям. С приходом морозов ЦУР Архангельской области фиксирует в социальных сетях резко увеличившееся количество жалоб на несвоевременную уборку снега.
За последний месяц в системе «Инцидент Менеджмент» зафиксировано 314 обращений жителей Архангельской области с жалобами на несвоевременную уборку снега. Сообщения фиксируются практически во всех районах области. Специалисты ЦУР передают подобные сигналы в местные администрации. Власти на местах стараются оперативно отрабатывать поступающие сигналы.
Так, 8 декабря житель Коряжмы пожаловался на проблемы с расчисткой городских улиц и отметил, что снегоуборочная техника никогда не работает на Вычегодской улице. В местной администрации сообщили, что уборка снега проводилась здесь сразу после обильного снегопада, 4 декабря. Тем не менее после поступившего сообщения городская администрация организовала внеплановую уборку снега на улице Вычегодской.
Житель Северодвинска заметил, что в зимний период в городе перестали расчищать от снега скамейки, установленные вдоль тротуаров, и пояснил, что такую картину наблюдал в районе дома № 29 по улице Карла Маркса. Администрация Северодвинска оперативно довела информацию до подрядной организации, говорится в ответе городской администрации, и по результатам проверки в случае выявления ненадлежащего качества уборки подрядчику будет снижена оплата.
Житель Ленского района пожаловался на то, что не проводятся снегоуборочные работы в поселке Витюнино. «Вот так выглядит сегодня посёлок Витюнино. Либо на лыжах жителям ездить, либо друг друга на санках катать...», написал в адрес администрации района пользователь и приложил фотографию. В администрации Ленского района пользователю сообщили, что уже через день после обращения, 6 декабря поселковые дороги в Витюнино были расчистили от снега.
В ЦУР Архангельской области отмечают, что районные администрации, как правило, незамедлительно реагируют на сообщения, поступающие через систему «Инцидент Менеджмент». В частности, внеплановую уборку снега по сообщениям пользователей соцсетей уже неоднократно проводили в Красноборском, Пинежском, Виноградовском, Вилегодском, Коношском, Каргопольском, Няндомском, Устьянском, Шенкурском, Ленском районах, в Северодвинске, Котласе и Коряжме. Активное участие в отработке подобных сообщений принимает министерство транспорта Архангельской области.