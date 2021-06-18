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И попробуй только плохо учиться! В Архангельске в школу за 20 тысяч

Причем не в частную, а в муниципальную. Именно в такую сумму, по данным Архстата, обойдутся родителям сборы среднеарифметического школьника (без привязки к доходам семьи) в Архангельской области.

В расходы входит приобретение самого необходимого - одежды, обуви, канцтоваров и рабочих тетрадей. Сборы девочки обойдутся примерно на 4 тысячи дороже, чем мальчика.

По данным того же источника, стоимость стандартного набора школьника к 1 сентября по сравнению с прошлым годом выросла на 1.5%.

Напомним, в 2021 году указом президента Путина на каждого школьника из госбюджета выделено по 10 тысяч рублей, деньги переводятся на карты родителей или опекунов. То есть, примерно половина из суммы расходов в Архангельской области. Подразумевается, что они будут потрачены именно на школьные сборы… вот только куда они пойдут в реальности?

 

25 август 13:50 | : Экономика

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