Центр Архангельска очищают от «наследия 90-х»

Сегодня подрядчик убирает торговый павильон на проспекте Троицкий, 37, корпус 1. Раньше там располагался магазин, торгующий цветами.
По словам подрядчика Александра Борисова, на этом объекте достигнута полная договоренность между владельцем павильона, администрацией города и Ломоносовского округа.
- Мы хотим избавить город от «наследия девяностых» - устаревших и незаконных ларьков и павильонов. Это уже восьмая конструкция по контракту, которую мы сносим. Работаем в связке с администрацией Ломоносовского округа. Проблем не возникает, у нас большой опыт при сносе подобных объектов, - пояснил Александр Борисов.
Цветочный павильон разбирают сразу, но в несколько этапов. Монтаж производят с помощью спецтехники, затем используют бензорезы, чтобы увеличить темпы сноса и не мешать движению горожан и пассажирского транспорта.
В Ломоносовском округе 10 устаревших конструкций идут под снос. Решение о демонтаже ларьков, которые в настоящее время размещаются без законных на то оснований, было принято на рабочей группе. Администрация Ломоносовского округа заключила муниципальный контракт – работа должна быть выполнена до 22 августа.
В перечень объектов, подлежащих сносу, попали павильоны на привокзальной площади, на ул. Воскресенская, 118; ул. Касаткиной, 5; ул. Выучейского, 16; ул. Смольный Буян, 18; просп. Троицкий, 37, корп.1; просп. Московский, 8