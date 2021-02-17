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Очистные сооружения Архангельска переданы в концессию ГК «Росводоканал»

5 июля состоялась рабочая встреча губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, главы Архангельска Дмитрия Морева, генерального директора ГК «Росводоканал» Антона Михалькова и генерального директора «РВК-Архангельск» Андрея Поташева, в рамках которой были подписаны документы по передаче центральных очистных сооружений канализации города в концессию ООО «РВК-Архангельск». Это важное событие стало результатом совместной работы, проведенной ГК «Росводоканал», администрацией Архангельска и Правительством Архангельской области.

 В ходе встречи стороны также подписали акт финансового закрытия между ООО «РВК-Архангельск», администрацией Архангельска и правительством Архангельской области, подтверждающий успешное привлечение средств для реализации концессионного соглашения в сфере водоотведения.

Концессионер в течение 46 лет инвестирует в реконструкцию комплекса центральных очистных сооружений канализации Архангельска 5,8 млрд рублей (в ценах 2021 года), построит и реконструирует 28 объектов.

Первым этапом, который будет реализован до 2034 года, станет проведение проектно-изыскательских работ, реконструкция 15 существующих сооружений, а также строительство новых - системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, узла химической дефосфотации и системы возврата очищенных сточных вод для технологического водоснабжения. Комплекс мероприятий позволит многократно улучшить и довести до нормативных требований качество очистки стоков, а также подготовиться ко второму этапу - созданию комплекса возобновляемой энергетики для сокращения затрат электроэнергии на обеспечение работы ЦОСК.

 

Александр Цыбульский, Губернатор Архангельской области:

 

- Я удовлетворен тем темпом и качеством, с которым «Росводоканал» подходит к исполнению своих обязательств. И очень надеюсь, что темп работы, который взяла компания «РВК-Архангельск», даст возможность более активной и качественной реализации и второго концессионного соглашения – по модернизации очистных сооружений областного центра. При этом самое главное помнить - за прибылью и километрами труб стоят жители, обеспечение их качественными услугами, и это должно быть в приоритете.

 

Антон Михальков, генеральный директор ГК «Росводоканал»:

 

- Передача ЦОСК в концессию позволит обеспечить эффективное управление всей системой водоснабжения и водоотведения Архангельска одним профессиональным оператором, что является обязательным условием для ее комплексной реконструкции и модернизации. Мы планируем создать в столице Поморья надежную и современную инфраструктуру, которая не только будет многие годы обеспечивать надежную и бесперебойную работу водопроводно-канализационного хозяйства города, значительно повысит качество оказываемых горожанам услуг, но и поможет улучшить экологическое состояние всего региона. Комфорт и удобство жителей, забота об окружающей среде являются для нас абсолютным приоритетом.

- Мы намерены обеспечить очистку высочайшего класса, максимально повысив экологическую состоятельность города и Северной Двины. Начнем работать над обеспечением качественной очистки буквально в этом году, в течение двух лет получим первые результаты. Полностью завершить внедрение наилучших доступных технологий, как того требует законодательство, мы планируем в течение ближайших 6-7 лет, - добавил Антон Михальков.

 Дополнительно администрацией Архангельска, ГК «Росводоканал» и «РВК-Архангельск» подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны подтвердили свои намерения совместно развивать систему водоснабжения и водоотведения города, привлекать необходимые инвестиции для ее технического перевооружения, повышать качество предоставляемых потребителям коммунальных услуг, обеспечить подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения и способствовать улучшению экологической ситуации в Архангельске.

 

Дмитрий Морев, глава муниципального образования «Город Архангельск»:

 

- Я рад тому, что система водоснабжения и водоотведения Архангельска, наконец, замкнулась в единый цикл, стала целостной. Это большой шаг на пути модернизации городской инфраструктуры. В Архангельске «Росводоканал» присутствует в формате концессии с 2018 года, при этом он не только эксплуатирует городскую инфраструктуру водоснабжения и водоотведения, но и осуществляет последовательное обновление коммуникаций и объектов ВиВ. Перемены за эти два года в лучшую сторону – очевидны всем архангелогородцам. Сегодня мы договорились о совместном старте социальных проектов и инициатив по развитию Архангельска - это и детский спорт, и образовательные программы, и поддержка проектов, нацеленных на благоустройство территории.

 

Андрей Поташев, генеральный директор «РВК-Архангельск»:

 

- Наша основная задача - привести все параметры очистки сточных вод в Архангельске в соответствие с установленными требованиями. Для этого система водоподготовки, водоснабжения, водоотведения, очистки стоков должна находиться в руках одного оператора. Мы планируем внедрить современные технологии очистки и лучшие производственные практики наших предприятий, реализовать мероприятия по энергосбережению. В рамках текущей работы промыты канализационные коллекторы, построены новые сети водоснабжения и водоотведения, идет техническое перевооружение предприятия. Теперь мы приступим к последовательной реконструкции ЦОСК, и это даст нам возможность качественно изменить состояние городской инфраструктуры во благо жителей города.   

05 июль 14:47 | : Экономика

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