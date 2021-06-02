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Больница для урдомчан: наказать или банально сэкономить?!

Депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова рассуждает об инициативах областного минздрава:

- Жители Урдомы обратились ко мне за поддержкой - добиться строительства качественной, максимально оснащённой всем необходимым оборудованием больницы. Готовый проект есть, он прошёл госэкспертизу, но нынешнее руководство регионального Минздрава пытается навязать урдомчанам «облегчённый» вариант - по сути каркасное легковозводимое строение с сокращённым перечнем медуслуг. У местных жителей создаётся впечатление, что областные власти хотят наказать «непокорную Урдому», сократив всё до минимума и построив блочное здание вместо полноценной больницы.

Действующая деревянная больница 1973 года постройки имела изначально широкий функционал вплоть до лаборатории широкого профиля, операционной, родзала и морга. В связи с оптимизацией, «трактором» прошедшей по российскому здравоохранению, в проекте новой больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара, конечно, такого перечня уже не было запланировано. Но и заложенного областным чиновникам от медицины показалось, видимо, много.

Второй проект больницы, который намерен представить урдомчанам региональный Минздрав в начале июля, еще меньшей мощности, чем первый - «убраны» оперблок, кабинет УЗИ и флюорографии, сокращена педиатрия, перевязочные и т.д. И вместо кирпичного исполнения здания предлагается быстровозводимое модульное здание - по типу злополучного общежития на Шиесе. Это издевка?!

Вижу в этой ситуации банальное безволие областных властей и продолжающийся «зуд оптимизации». Только вот сослаться чиновникам на негативную тенденцию по исполнению нормативов объёма медпомощи в зависимости от количества жителей не удастся - в отличие от всей нашей области в Урдоме стабильный прирост населения. Да и сложных промышленных объектов вокруг немало - медицинская помощь широкого профиля в этом отдалённом от центральных больниц месте обязательно нужна.

В срочном порядке направила письма в адрес губернатора Архангельской области, в Минздрав РФ и Росздравнадзор. Буду требовать возвращения к первоначальному проекту, который поддерживают урдомчане и по которому есть положительное заключение госэкспертизы.

 

30 июнь 06:48 | : Экономика / Скандалы

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