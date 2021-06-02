"ЭкоИнтегратор": долги за вызов мусора могут омрачить поморам отпуск

Судебные приставы в период отпускного периода могут ограничить выезд должников за пределы региона, страны, арестовать автомобиль в ходе совместных рейдов с ГИБДД.
Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, стоит заранее позаботиться об оплате коммунальных услуг. По данным регионального оператора в Архангельской области 23% жителей не оплачивают услугу по вывозу ТКО от 3 до 6 месяцев. А общая сумма долга физических лиц превысила 300 млн. рублей. За последний год выдано более 25 тысяч судебных приказов, по 18 тысячам судебных решений - долги уже взысканы.
Традиционно хуже всего платят в северных районах Архангельской области – Мезени, Лешуконии и Онеге. Там собираемость не превышает и 60%. Невысокий уровень собираемости в Приморском, Холмогорском, Вельском и Котласском районах.
Вывоз отходов на сегодняшний день - единственная коммунальная услуга, которая оплачивает по фиксированной стоимости. И, если предстоит длительная командировка, отпуск, или семья уезжает на все лето в деревню, на дачу, стоит своевременно позаботится о подаче заявления на перерасчет. Это позволит избежать по возвращению домой неприятного сюрприза в виде долга или судебного постановления. Обратиться к региональному оператору можно на сайте www.eco-tko.ru