РВК-Архангельск: неоплата счетов за воду приведет в суд и закроет границы

Просроченная задолженность физических лиц перед «РВК-Архангельск» на сегодняшний день достигла 322 млн рублей. При этом долги абонентов, которые не платят за воду более года, составляют 117 млн рублей. Такие данные обнародовала коммерческий директор предприятия Светлана Шадрина.
Она также сообщила, что юридические лица не заплатили 54 млн рублей, бюджетные организации – 7 млн рублей, УК и ТСЖ - 29 млн рублей.
«РВК-Архангельск» напоминает, что неплатежи потребителей негативно влияют на деятельность предприятия. Эти средства запланированы на закупку оборудования, техники, реагентов и других необходимых в ежедневной работе материалов. Кроме того, от своевременной и полной оплаты услуг компании зависит выполнение мероприятий производственной и инвестиционной программ.
По информации руководителя группы по работе с дебиторской задолженностью Анастасии Визжачей, с начала 2021 года на взыскание переданы данные по 10 983 лицевым счетам на сумму больше 152 млн руб. В 2020-м исковая работа велась в отношении 12 531 абонента, которые задолжали предприятию жизнеобеспечения 106,85 млн рублей.
«Абонентам, игнорирующим оплату счетов за услуги водоснабжения и водоотведения, следует знать, что процесс исковой работы в отношении них может начаться по истечении трех месяцев с момента неуплаты, или, когда сумма задолженности превысит 2 тысячи рублей. Также должникам придется оплатить судебные издержки. Кроме того, неплательщиков могут ждать неприятные «сюрпризы» в виде ограничения выезда за пределы страны. Вряд ли кому-то нужен испорченный отпуск, поэтому мы рекомендуем абонентам оплачивать счета вовремя», - отметила руководитель группы по работе с дебиторской задолженностью «РВК-Архангельск» Анастасия Визжачая.
Отметим, что для неплательщиков есть еще одна действенная мера, которую «РВК-Архангельск» вправе применять: заглушка для сетей канализации, которая с помощью миниатюрной телекамеры через стояк заводится в отвод неплательщика и блокирует стоки.
«Это очень неприятная мера и, поверьте, мы стараемся ее применять только в крайних случаях. В прошлом году до 1 апреля были ограничены услуги водоотведения для 96 абонентов», - подчеркнула Анастасия Визжачая.
Ресурсоснабжающая организация вправе взыскивать задолженность как в досудебном, так и в судебном порядке, реализуя весь комплекс мероприятий по повышению платежной дисциплины. При этом компания готова пойти навстречу потребителям, у которых возникли определённые финансовые трудности. Специалисты «РВК-Архангельск» подготовят индивидуальный график погашения задолженности с учетом платежеспособности абонента.
Для оплаты услуг «РВК-Архангельск» рекомендует воспользоваться мобильными и онлайн-версиями банков (Сбербанк Онлайн и другие). Для тех, кому удобнее очная оплата, могут это сделать в отделениях «Почты России», Сбербанка, а также в других банках по реквизитам, указанным в квитанции, или в офисе компании.